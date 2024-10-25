Холанд сравнялся с Дрогба по количеству голов в Лиге чемпионов

23 октября на стадионе Этихад в 3-м туре Лиги чемпионов Манчестер Сити разгромил Спарту со счетом 5:0. После завершения тура они занимают 3-е место в таблице с 7 очками и разницей голов +9.

В этом матче Эрлингу Холанду удалось дважды отличиться и сравняться с Дидье Дрогба по количеству голов в Лиге чемпионов (44). Дидье Дрогба за свою карьеру сыграл 92 матча в Лиге чемпионов и забил, как отмечалось ранее, 44 мяча. Холанд, в свою очередь, достиг этого количества голов за гораздо меньшее количество игр – 42.

В этом сезоне Эрлинг провел всего 12 матчей во всех соревнованиях за горожан, в которых вколотил 13 мячей в ворота соперников.



Дмитрий БАНАР