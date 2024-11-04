Антон САЛАБАЙ: «Качество поля влияло на движение мяча»

Нападающий «Колоса» из Ковалевки Антон Салабай высказался по поводу победы над «Ворсклой» в чемпионате Украины (1:0).

«Второй тайм по сравнению с первым был больше на переходах, на контратаках. Контратака на контратаку. Поле было не в лучшем состоянии, но главное – победа. Качество поля влияло на движение мяча, прямо очень. Мяч ходил медленнее, лучшие свои качества не покажешь.

Мы давно не побеждали, так сейчас легче стало, очень положительные эмоции после игры. Александр Поздеев сказал в раздевалке, что немного оттолкнуться от дна и все впереди у нас», – ответил Салабай.