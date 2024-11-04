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Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 13:33 | Обновлено 04 ноября 2024, 13:39
157
0

Антон САЛАБАЙ: «Качество поля влияло на движение мяча»

Игрок «Колоса» поделился мыслями о матче 12-го тура УПЛ

04 ноября 2024, 13:33 | Обновлено 04 ноября 2024, 13:39
157
0
Антон САЛАБАЙ: «Качество поля влияло на движение мяча»
ФК Колос. Антон Салабай

Нападающий «Колоса» из Ковалевки Антон Салабай высказался по поводу победы над «Ворсклой» в чемпионате Украины (1:0).

«Второй тайм по сравнению с первым был больше на переходах, на контратаках. Контратака на контратаку. Поле было не в лучшем состоянии, но главное – победа. Качество поля влияло на движение мяча, прямо очень. Мяч ходил медленнее, лучшие свои качества не покажешь.

Мы давно не побеждали, так сейчас легче стало, очень положительные эмоции после игры. Александр Поздеев сказал в раздевалке, что немного оттолкнуться от дна и все впереди у нас», – ответил Салабай.

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Антон Салабай Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла - Колос
Андрій Вітренко Источник: ФК Колос Ковалевка
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