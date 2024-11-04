ФОТО. Английский клуб высмеял Конора Макгрегора

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор посетил матч 10-го тура Английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Арсеналом». Хозяева победили подопечных Микеля Артеты со счетом 1:0 и расстроили звезду ММА.

«Ньюкасл» опубликовал в своих социальных сетях две фото – на первом радостный Конор улыбается в начале матча, на втором – боец грустит, когда «Арсенал» проигрывает.

«Как все начиналось и чем закончилось. Надеемся, ваша поездка на «Сент-Джеймс Парк» вам понравилась», – написал клуб под фото.

«Ньюкасл» прервал свою неудачную серию в чемпионате – команда не могла победить в АПЛ 5 матчей подряд. За полтора месяца клуб проиграл трижды, еще две игры закончились вничью.