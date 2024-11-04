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Англия
04 ноября 2024, 13:12 | Обновлено 04 ноября 2024, 13:42
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ФОТО. Английский клуб высмеял Конора Макгрегора

«Ньюкасл» огорчил звезду смешанных единоборств своей победой

04 ноября 2024, 13:12 | Обновлено 04 ноября 2024, 13:42
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ФОТО. Английский клуб высмеял Конора Макгрегора
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Макгрегор

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор посетил матч 10-го тура Английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Арсеналом». Хозяева победили подопечных Микеля Артеты со счетом 1:0 и расстроили звезду ММА.

«Ньюкасл» опубликовал в своих социальных сетях две фото – на первом радостный Конор улыбается в начале матча, на втором – боец грустит, когда «Арсенал» проигрывает.

«Как все начиналось и чем закончилось. Надеемся, ваша поездка на «Сент-Джеймс Парк» вам понравилась», – написал клуб под фото.

«Ньюкасл» прервал свою неудачную серию в чемпионате – команда не могла победить в АПЛ 5 матчей подряд. За полтора месяца клуб проиграл трижды, еще две игры закончились вничью.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Конор Макгрегор Арсенал Лондон Ньюкасл
Микола Титюк Источник: Goal.com
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