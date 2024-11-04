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Испания
04 ноября 2024, 12:55 | Обновлено 04 ноября 2024, 13:10
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Альваро МОРАТА: «Ямал станет одним из лучших в истории Испании»

Альваро Мората очень высоко оценивает талант вингера «Барселоны»

04 ноября 2024, 12:55 | Обновлено 04 ноября 2024, 13:10
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Альваро МОРАТА: «Ямал станет одним из лучших в истории Испании»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал и Альваро Мората

«Каждые 20 или 30 лет появляются один или два игрока, как Криштиану и Месси. Как по мне, Ямал иммеет все необоходмое для того, что бы войти в историю», – форвард «Милана» Альваро Мората для The Athletic.

«Я убежден, что он станет если не лучшим игроком в истории сборной Испании, то точно одним из лучших», – добавил испанец.

В текущем сезоне 17-летний Ламин Ямал сыграл матчей, отметился голами 6-ю и 8-ю ассистами за 15 мачтей на клубном уровне.

Рафинья побил собственный рекорд результативности за каталонкий период карьеры.

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Альваро Мората Милан Ламин Ямал Барселона Ла Лига Серия A чемпионат Италии по футболу чемпионат Испании по футболу
Данііл Киріяка Источник: The Athletic
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