Альваро МОРАТА: «Ямал станет одним из лучших в истории Испании»

«Каждые 20 или 30 лет появляются один или два игрока, как Криштиану и Месси. Как по мне, Ямал иммеет все необоходмое для того, что бы войти в историю», – форвард «Милана» Альваро Мората для The Athletic.

«Я убежден, что он станет если не лучшим игроком в истории сборной Испании, то точно одним из лучших», – добавил испанец.

В текущем сезоне 17-летний Ламин Ямал сыграл матчей, отметился голами 6-ю и 8-ю ассистами за 15 мачтей на клубном уровне.



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