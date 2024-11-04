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Испания
04 ноября 2024, 12:32 | Обновлено 04 ноября 2024, 12:41
237
0

Рафинья побил свой же рекорд результативности за время в Барселоне

Бразильский вингер впечатляет своей результативностью в этом сезоне

04 ноября 2024, 12:32 | Обновлено 04 ноября 2024, 12:41
237
0
Рафинья побил свой же рекорд результативности за время в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья забил уже 11 голов во всех клубных турнирах в этом сезоне, сыграв всего 15 матчей.

В прошлом сезон для достижения отметки в 10 голов бразильцу понадобилось сыграть 50 матчей, в позапрошлом – 37.

На счету бразильца, помимо 11 забитых мячей, есть и 7 ассистов. За весь прошлый сезон бразилец отдал 11 голевых передач.

Барселона почти повторила сумасшедший рекорд результативности, датируемый серединой 20-го века.

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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