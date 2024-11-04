Рафинья побил свой же рекорд результативности за время в Барселоне
Бразильский вингер впечатляет своей результативностью в этом сезоне
Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья забил уже 11 голов во всех клубных турнирах в этом сезоне, сыграв всего 15 матчей.
В прошлом сезон для достижения отметки в 10 голов бразильцу понадобилось сыграть 50 матчей, в позапрошлом – 37.
На счету бразильца, помимо 11 забитых мячей, есть и 7 ассистов. За весь прошлый сезон бразилец отдал 11 голевых передач.
Барселона почти повторила сумасшедший рекорд результативности, датируемый серединой 20-го века.
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