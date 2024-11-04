ФОТО. Травмированная звезда сборной Украины кардинально изменил имидж

Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в начале октября 2024 года.

По прогнозам СМИ, 26-летний футболист имеет шансы попасть в заявку «красно-белых» уже в ближайшем матче - против ПСВ в Лиге чемпионов. Игра состоится 5 ноября в 19:45 по киевскому времени.

А пока игрок проводит время в компании жены и сына. В Instagram-stories Виктор опубликовал фото, на котором можно заметить, что он изменил прическу. Вместо привычных волос средней длины с обручем Цыганков сделал себе афрокосички.

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

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