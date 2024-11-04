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Испания
04 ноября 2024, 12:50 | Обновлено 04 ноября 2024, 12:52
1062
0

ФОТО. Травмированная звезда сборной Украины кардинально изменил имидж

У Виктора Цыганкова новая прическа

04 ноября 2024, 12:50 | Обновлено 04 ноября 2024, 12:52
1062
0
ФОТО. Травмированная звезда сборной Украины кардинально изменил имидж
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский вингер каталонской «Жироны» Виктор Цыганков продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в начале октября 2024 года.

По прогнозам СМИ, 26-летний футболист имеет шансы попасть в заявку «красно-белых» уже в ближайшем матче - против ПСВ в Лиге чемпионов. Игра состоится 5 ноября в 19:45 по киевскому времени.

А пока игрок проводит время в компании жены и сына. В Instagram-stories Виктор опубликовал фото, на котором можно заметить, что он изменил прическу. Вместо привычных волос средней длины с обручем Цыганков сделал себе афрокосички.

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей.

ФОТО. Травмированная звезда сборной Украины кардинально сменил имидж

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Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу фото lifestyle
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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