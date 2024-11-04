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  4. Энцо МАРЕСКА: «Это не моя проблема, что клуб платит за игрока 100 млн»
Англия
04 ноября 2024, 11:59 |
941
1

Энцо МАРЕСКА: «Это не моя проблема, что клуб платит за игрока 100 млн»

Главный тренер «Челси» считает, что цена футболиста не гарантирует место в основе

04 ноября 2024, 11:59 |
941
1
Энцо МАРЕСКА: «Это не моя проблема, что клуб платит за игрока 100 млн»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска считает, что цена футболиста не гарантирует место в основном составе. Наставник признался, что не собирается выпускать игроков на поле, если они плохо играют:

«Вы меня не раз спрашивали о футболистах и цене, которую за них заплатили. Если клуб купил игрока за 100 млн, то люди уверены, что этому футболисту гарантировано место в стартовом составе. Это не проблема Энцо Фернандеса.

Я понимаю, что нельзя быть лучшим в каждой игре. Мои футболисты не всегда могут играть на одинаково высоком уровне. Но если клуб отдает 100 млн, то это не моя проблема», – ответил журналистам Мареска.

В этом сезоне АПЛ Энцо Фернандес провел 9 матчей и не отметился результативными действиями, однако некоторые матчи аргентинец начинал на скамейке запасных. Болельщики удивляются такому решению, ведь Энцо был куплен у «Бенфики» за 121 млн евро в 2023 году.

Ранее Мареска заявил, что у «Челси» один из лучших составов в лиге.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Энцо Мареска Энцо Фернандес
Микола Титюк Источник: Goal.com
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AndiM
А про ще одного сто мільйонного "лавачніка" вболівальники вже не переживають?
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