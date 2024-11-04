«У Челси один из лучших составов». Энцо Мареска о ресурсе лондонцев

«У нас один из лучших составов, я этом не сомневаюсь. Однако, я не раз говорил, что одного лишь таланта недостаточно. Когда я прибыл сюда, первое что я сказал руководству – у нас отличные игроки», – Энцо Мареска про состав «синих» после игры с «Манчестер Юнайтед».

Затем коуч отметил Мойсеса Кайседо: «С момента прибытия нашего тренерского штаба, Мойсес был невероятен. Я говорил, что посколько клуб заплатил большие деньги, то люди ожидают что игрок будет лучше. Спады и подьемы это нормально. Мойсес очень серьзно прогрессирует и показывает то, насколько он хорош».

После 10-ти туров команда Марески находится на 4-ом месте в таблице с 18-ю очками в своем активе.

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» сыграли результативную ничью.