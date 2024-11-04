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  4. Олег КУДРИК: «Александрия незаслуженно победила»
Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 11:52 | Обновлено 04 ноября 2024, 12:26
419
0

Олег КУДРИК: «Александрия незаслуженно победила»

Вратарь «Полесья» прокомментировал поражение в матче с «Александрией»

04 ноября 2024, 11:52 | Обновлено 04 ноября 2024, 12:26
419
0
Олег КУДРИК: «Александрия незаслуженно победила»
ФК Полесье. Олег Кудрик

Голкипер житомирского «Полесья» Олег Кудрик ответил на несколько вопросов по поводу поединка против клуба «Александрия» в рамках 12-го тура УПЛ (0:1).

– Олег, в начале матча произошел момент, когда ты остановил мяч прямо на самой линии. Что вышло в тот момент? Может, вспомнишь, что думал тогда?

– Был стандарт, подавали угловой, была суматоха и мяч отскочил на Шабанова. Он пробил, больше ничего.

– Что ты можешь сказать по игре? Это более заслуженная победа «Александрии» или все-таки шло к ничьей?

– Я считаю, что вообще «Александрия» незаслуженно победила. Думаю, что игра была полностью равной. Даже, может быть, у нас было больше голевых моментов. Но сейчас нет смысла что-то говорить, потому что проиграли и нужно двигаться дальше.

– Пропущенный гол – это очень удачные действия игроков «Александрии» на контратаках? Или какая-то потеря концентрации?

– Я не думаю, что потеря концентрации на 83-й минуте. Вообще такого понятия, наверное, быть не должно. Не знаю. Выпустили на ауте, у них тоже получилась хорошая атака и забили гол.

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Олег Кудрик Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Александрия - Полесье
Андрій Вітренко Источник: ФК Полесье
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