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Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 11:51 | Обновлено 04 ноября 2024, 12:29
387
0

Денис КУЗЫК: «Я очень ждал этого вызова»

Полузащитник «Кривбасса» Денис Кузык - о вызове в молодежную сборную

04 ноября 2024, 11:51 | Обновлено 04 ноября 2024, 12:29
387
0
Денис КУЗЫК: «Я очень ждал этого вызова»
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Кузык

Полузащитник «Кривбасса» Денис Кузык рассказал о первом вызове в сборную Украины U-21: «Я очень ждал этого вызова, потому что много работал над тем, чтобы меня заметили. Поэтому был очень доволен этой новости. Рад, что меня вызвали. Наш технический директор Виталий Павлов первым сообщил, что пришло письмо с приглашением».

Также 22-летний игрок прокомментировал предстоящий матч с «Рухом»: «Очень агрессивный соперник. Все знают, что они неплохо прессингуют, много сильных исполнителей в этом клубе. Мы ждем серьезную игру, будет много борьбы».

Денис Кузык сыграл 14 матчей во всех клубных турнирах, отметился двумя ассистами.

Игрок «Кривбасса» о том, чего не хватило команде, чтобы пройти «Полесье» в кубке Украины.

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Денис Кузык Кривбасс Кривой Рог сборная Украины по футболу U-21 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Данііл Киріяка Источник: ФК Кривбасс
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