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Кубок Украины
01 ноября 2024, 15:38 | Обновлено 01 ноября 2024, 16:06
77
0

Полузащитник Кривбасса уверен, что команде не хватает реализации

Игрок прокомментировал кубковую игру, где криворожане проиграли Полесью

01 ноября 2024, 15:38 | Обновлено 01 ноября 2024, 16:06
77
0
Полузащитник Кривбасса уверен, что команде не хватает реализации
ФК Кривбасс. Ярослав Шевченко

Полузащитник «Кривбасса» Ярослав Шевченко рассказал клубной пресс-службе, чего, по его мнению, не хватило в матче 1/8 финала Кубка Украины, где команда проиграла житомирскому «Полесью» со счетом 1:2.

– Ярослав, поздравляем с дебютом в Кубке Украины за главную команду. Как оцениваешь игру?

– Конечно, эмоции не могут быть положительными, ведь проигрывать всегда неприятно, и никто этого не хочет. К сожалению, имеем такой результат. Что ж, надо двигаться дальше. Впереди - чемпионат Украины и важные матчи.

– У тебя был момент в конце игры. Чего не хватило, чтобы забить?

– Считаю, что делали все правильно. Я выиграл второй этаж после подачи Кузыка. Маттео на дальней штанге замкнул, но попал в стойку. Немножко не хватило. Мог и сам забить, пытался пробить в угол, но не повезло.

– Представители «Полесья» перед игрой отмечали, что противостояние с «Кривбассом» будет принципиальным. А для нас?

– Хочу сказать, что к каждому сопернику мы готовимся одинаково. Неважно, кто это: «Динамо», «Шахтер» или «Полесье». Для нас было важно победить и пройти дальше — это было главное. Но имеем такой результат. Будем исправляться в матчах УПЛ.

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Олександр Сільченко Источник: ФК Кривбасс
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