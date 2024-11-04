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  4. Украинский рефери стал главным арбитром матча ЛЧ. Какую игру рассудит?
Лига чемпионов
04 ноября 2024, 11:37 |
295
0

Украинский рефери стал главным арбитром матча ЛЧ. Какую игру рассудит?

Николай Балакин будет работать на поединке «Спарта» – «Брест»

04 ноября 2024, 11:37 |
295
0
Украинский рефери стал главным арбитром матча ЛЧ. Какую игру рассудит?
ФК Динамо Киев. Николай Балакин

В среду, 6 ноября 2024 года, состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов между пражской «Спартой» и французским «Брестом».

Этот поединок будет обслуживать украинская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен Николай Балакин. Его ассистентами стали Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. За VAR на матче будет отвечать Алексей Деревинский и его ассистент Денис Шурман. Четвертый арбитр – Виталий Романов.

Начало матча «Спарта» –«Брест» запланировано 6 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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Николай Балакин Спарта Прага Брест (Франция) Лига чемпионов судьи (арбитры) судейство судейские назначения Александр Беркут Дмитрий Запороженко Алексей Деревинский Денис Шурман Виталий Романов
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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