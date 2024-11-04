Украинский рефери стал главным арбитром матча ЛЧ. Какую игру рассудит?

В среду, 6 ноября 2024 года, состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов между пражской «Спартой» и французским «Брестом».

Этот поединок будет обслуживать украинская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен Николай Балакин. Его ассистентами стали Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. За VAR на матче будет отвечать Алексей Деревинский и его ассистент Денис Шурман. Четвертый арбитр – Виталий Романов.

Начало матча «Спарта» –«Брест» запланировано 6 ноября в 22:00 по киевскому времени.