Украинский рефери стал главным арбитром матча ЛЧ. Какую игру рассудит?
Николай Балакин будет работать на поединке «Спарта» – «Брест»
В среду, 6 ноября 2024 года, состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов между пражской «Спартой» и французским «Брестом».
Этот поединок будет обслуживать украинская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.
Главным арбитром встречи назначен Николай Балакин. Его ассистентами стали Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. За VAR на матче будет отвечать Алексей Деревинский и его ассистент Денис Шурман. Четвертый арбитр – Виталий Романов.
Начало матча «Спарта» –«Брест» запланировано 6 ноября в 22:00 по киевскому времени.
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