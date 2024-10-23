Украинская бригада арбитров будет работать на матчи Лиги конференций
24-го октября состоится матч между Целе и Истанбулом
Матч второго тура основного раунда обновленной Лиги конференций между словенским «Целе» и турецким «Истанбул Башакшехир», который состоится 24 октября, судить будет украинская бригада арбитров во главе с Алексеем Деревинским. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
На боковых линиях ему будут помогать ассистенты Виктор Матяш и Виктор Нижник. Функции четвертого арбитра будет выполнять Денис Шурман. За работу системы VAR будут отвечать Николай Балакин и Виктор Копиевский.
Деревинский начал обслуживать матчи Премьер-лиги Украины с 2020-го года.
Матч 2-го тура Лиги конференций между «Целе» и «Истанбулом» состоится 24-го октября.
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