Арсенал готов выложить 90 млн евро за игрока Вест Хэма
Клуб рассматривает трансфер на случай ухода Леандро Троссарда
Лондонский «Арсенал» рассматривает вариант приобретения полузащитника «Вест Хэма» Мохаммеда Кудуса на случай ухода Леандро Троссарда.
Представители канониров наблюдают за футболистом из Ганы еще с периода выступлений игрока за «Аякс». Клуб готов выложить за Кудуса 90 миллионов евро.
Контракт Мохаммеда с «Вест Хэмом» действителен до 2028 года. В этом сезоне полузащитник провел 10 матчей, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.
Ранее информировалось, что клуб из Саудовской Аравии сделал трансферное предложение по Леандро Троссарду.
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