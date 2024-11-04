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Англия
04 ноября 2024, 10:25 | Обновлено 04 ноября 2024, 10:26
1118
1

Арсенал готов выложить 90 млн евро за игрока Вест Хэма

Клуб рассматривает трансфер на случай ухода Леандро Троссарда

04 ноября 2024, 10:25 | Обновлено 04 ноября 2024, 10:26
1118
1
Арсенал готов выложить 90 млн евро за игрока Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохаммед Кудус

Лондонский «Арсенал» рассматривает вариант приобретения полузащитника «Вест Хэма» Мохаммеда Кудуса на случай ухода Леандро Троссарда.

Представители канониров наблюдают за футболистом из Ганы еще с периода выступлений игрока за «Аякс». Клуб готов выложить за Кудуса 90 миллионов евро.

Контракт Мохаммеда с «Вест Хэмом» действителен до 2028 года. В этом сезоне полузащитник провел 10 матчей, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

Ранее информировалось, что клуб из Саудовской Аравии сделал трансферное предложение по Леандро Троссарду.

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Арсенал Лондон Мохаммед Кудус Леандро Троссард Вест Хэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: The Mirror
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Комментарии 1
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Gargantua81
я удивился, что его ни один топ не позвал из Аякса. Это игрок для топ уровня.
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