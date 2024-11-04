ДЕДУХ: «Не думаю, что по игре Карпаты нас обыграли»

Полузащитник «Левого Берега» Руслан Дедух высказался по поводу сокрушительного поражения в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги против львовских «Карпат» (0:3).

«По моему мнению, в целом игра была равной. Возможно, во второй половине встречи не хватило концентрации. Хотя не думаю, что действительно так было. Необходимо тщательно разобрать эту игру и сделать правильные выводы. Пропустили на 71-й минуте, а затем еще и пенальти поставили в наши ворота. Сами эти четыре минуты и стали решающими. Всеми силами побежали забивать и пропустили еще в компенсированное время.

Не думаю, что за игрой «Карпаты» нас обыграли. Нам нужно более агрессивно играть в атаке. Будем работать над игрой в заключительной трети поля и уверен, что победы придут.

Всего один удар в створ ворот – это слишком мало, и в этом виновата вся команда. Тренеры нам укажут на ошибки, и все будет хорошо. Надо каждому футболисту посмотреть свою игру. С микроклиматом в коллективе проблем нет. К сожалению, результатами недовольны, но мы с этим справимся.

В следующем туре будем играть против «Ингульца». Нас ожидает непростой матч. На мой взгляд, «Ингулец» является аутсайдером только в турнирной таблице, эта команда показывает очень хорошую игру. Может, им тоже где-то не везет. Нам нужно что-то менять в себе, чтобы наконец-то смогли прервать эту серию неудач», – сказал Дедух.