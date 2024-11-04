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Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 07:16 | Обновлено 04 ноября 2024, 07:17
166
1

ДЕДУХ: «Не думаю, что по игре Карпаты нас обыграли»

Игрок «Левого Берега» уверен, что игра с «Карпатами» была равной

04 ноября 2024, 07:16 | Обновлено 04 ноября 2024, 07:17
166
1
ДЕДУХ: «Не думаю, что по игре Карпаты нас обыграли»
ФК Левый берег. Руслан Дедух

Полузащитник «Левого Берега» Руслан Дедух высказался по поводу сокрушительного поражения в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги против львовских «Карпат» (0:3).

«По моему мнению, в целом игра была равной. Возможно, во второй половине встречи не хватило концентрации. Хотя не думаю, что действительно так было. Необходимо тщательно разобрать эту игру и сделать правильные выводы. Пропустили на 71-й минуте, а затем еще и пенальти поставили в наши ворота. Сами эти четыре минуты и стали решающими. Всеми силами побежали забивать и пропустили еще в компенсированное время.

Не думаю, что за игрой «Карпаты» нас обыграли. Нам нужно более агрессивно играть в атаке. Будем работать над игрой в заключительной трети поля и уверен, что победы придут.

Всего один удар в створ ворот – это слишком мало, и в этом виновата вся команда. Тренеры нам укажут на ошибки, и все будет хорошо. Надо каждому футболисту посмотреть свою игру. С микроклиматом в коллективе проблем нет. К сожалению, результатами недовольны, но мы с этим справимся.

В следующем туре будем играть против «Ингульца». Нас ожидает непростой матч. На мой взгляд, «Ингулец» является аутсайдером только в турнирной таблице, эта команда показывает очень хорошую игру. Может, им тоже где-то не везет. Нам нужно что-то менять в себе, чтобы наконец-то смогли прервать эту серию неудач», – сказал Дедух.

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Руслан Дедух Левый Берег Киев Карпаты Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты - Левый Берег
Андрій Вітренко Источник: Левый берег
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Комментарии 1
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dudigo78
Я надіюсь він то ляпнув зразу після матчу, поки кров до мозку ще не в повній мірі добралась. Бо по грі, і по статистиці це був матч команди упл проти аматорів. 
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