Чеберко не реализовал пенальти. Команда украинца покинула плей-офф MLS

В ночь с 3 на 4 ноября состоялись вторые матчи серии 1/8 финала плей-офф MLS.

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«Коламбус Крю» на последних минутах перевел игру с «Нью-Йорк Ред Буллз» в серию пенальти – 2:2. Фортуна оказалась на стороне быков, которые оформили вторую победу и вышли в следующий этап (по пен. 5:4).

Украинский защитник «Коламбус Крю» Евгений Чеберко вышел в стартовом составе и провел весь матч на футбольном поле. Кроме того украинец поучаствовал в серии пенальти, в которой не реализовал удар с точки.

Оливье Жиру и команда «Лос-Анджелес» опозорились в матче против «Ванкувера Уайткэпс». Финальный счет встречи– 3:0. Победитель пары определится в третьем матче.

Плей-офф MLS 2024

Восточная конференция, 1/8 финала, второй матч

«Нью-Йорк Ред Буллз» – «Коламбус Крю» – 2:2 (по пен. 5:4)

Голы: Ванзейр, 64, Форсберг, 80 – Арфстен, 55, Рамирес, 90+6

Западная конференция, 1/8 финала, второй матч

«Хьюстон Динамо» – «Сиэтл Саундерс» – 1:1 (по пен. 6:7)

Голы: Рольдан (автогол), 90+3 – Рольдан, 87

Удаление: Эррера, 66

«Ванкувер Уайткэпс» – «Лос-Анджелес» – 3:0

Голы: Голд, 10, Холлингзхед (автогол), 13, Сегура (автогол), 68