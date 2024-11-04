Нойер впервые отреагировал на критику. Что сказал?

Немецкий голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер отреагировал на критику, которая все чаще начала раздаваться в его адрес. Вратарь заявил, что в большинстве своем не обращает на это внимания.

«Я думаю, что нахожусь в хорошей форме, и недавно я это продемонстрировал. Я хорошо выступил в этом сезоне, поэтому очень уверен в своих силах. Все мне доверяют.

Я вообще не волновался критикой, потому что это всегда вопрос качества игры. Поэтому статистика для меня вообще не имеет значения, а каждая ситуация для меня достаточно индивидуальна», – заявил немец.

Мануэля начали критиковать после неудачного матча против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Руководство мюнхенцев пока не знает, будут ли продлевать контракт с голкипером.