Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нойер впервые отреагировал на критику. Что сказал?
Германия
04 ноября 2024, 06:42 |
139
0

Нойер впервые отреагировал на критику. Что сказал?

Мануэль не очень переживает из-за мнений других людей

04 ноября 2024, 06:42 |
139
0
Нойер впервые отреагировал на критику. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Немецкий голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер отреагировал на критику, которая все чаще начала раздаваться в его адрес. Вратарь заявил, что в большинстве своем не обращает на это внимания.

«Я думаю, что нахожусь в хорошей форме, и недавно я это продемонстрировал. Я хорошо выступил в этом сезоне, поэтому очень уверен в своих силах. Все мне доверяют.

Я вообще не волновался критикой, потому что это всегда вопрос качества игры. Поэтому статистика для меня вообще не имеет значения, а каждая ситуация для меня достаточно индивидуальна», – заявил немец.

Мануэля начали критиковать после неудачного матча против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Руководство мюнхенцев пока не знает, будут ли продлевать контракт с голкипером.

По теме:
Бавария – Байер. Состоялась жеребьевка 1/8 Кубка Германии
Бавария – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
5 голов и красная карточка. Боруссия М дома одолела Вердер
Мануэль Нойер Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Олег Вахоцкий Источник: Sky Germany
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Досрочно победит после 8-го раунда». Экс-чемпион – о реванше Усика и Фьюри
Бокс | 03 ноября 2024, 09:49 0
«Досрочно победит после 8-го раунда». Экс-чемпион – о реванше Усика и Фьюри
«Досрочно победит после 8-го раунда». Экс-чемпион – о реванше Усика и Фьюри

Александр Гвоздик верит в своего соотечественника

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Футбол | 03 ноября 2024, 08:48 4
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец

Смотрите 3 ноября в 18:00 видеотрансляцию матча 12-го тура УПЛ

Итоги 10 тура в Португалии. Разгром от Порту, победа Бенфики
Футбол | 04.11.2024, 05:29
Итоги 10 тура в Португалии. Разгром от Порту, победа Бенфики
Итоги 10 тура в Португалии. Разгром от Порту, победа Бенфики
Коуч Ромы: «Мне жаль ребят, потому что они показали фантастическую игру»
Футбол | 03.11.2024, 23:04
Коуч Ромы: «Мне жаль ребят, потому что они показали фантастическую игру»
Коуч Ромы: «Мне жаль ребят, потому что они показали фантастическую игру»
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 03.11.2024, 21:34
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице
ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице
02.11.2024, 07:45 7
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Новая девушка Дрогба, покорившая короля Стемфорд Бридж
ДЕВУШКА ДНЯ. Новая девушка Дрогба, покорившая короля Стемфорд Бридж
02.11.2024, 05:23 1
Футбол
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
03.11.2024, 07:44 1
Футбол
Что нужно Свентек, чтобы обойти Соболенко и завершить сезон первой ракеткой
Что нужно Свентек, чтобы обойти Соболенко и завершить сезон первой ракеткой
02.11.2024, 12:01 4
Теннис
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что ждет Пола в бою против Майка Тайсона?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что ждет Пола в бою против Майка Тайсона?»
02.11.2024, 01:44 3
Бокс
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
03.11.2024, 09:42 12
Футбол
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
03.11.2024, 09:08 1
Бокс
Легендарный Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он боялся
Легендарный Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он боялся
03.11.2024, 08:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем