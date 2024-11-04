Бавария – Байер. Состоялась жеребьевка 1/8 Кубка Германии
Определены пары команд, продолжающие борьбу за трофей
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии. Сформировано восемь пар, которые сыграют между собой за выход к следующей стадии соревнований. Самой интересной парой команд на этом этапе является противостояние «Баварии» и «Байера».
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Германии:
Бавария – Байер
Вердер – Дармштадт
РБ Лейпциг – Айнтрахт
Карлсруэ – Аугсбург
Армия – Фрайбург
Ян Регенсбург – Штутгарт
Кельн – Герта
Вольфсбург – Хоффенхайм.
В прошлом сезоне Кубок Германии завоевали футболисты «Байера», обыграв в финале «Кайзерслаутерн».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В матче 12-го тура УПЛ во Львове играли «Шахтер» и «Черноморец»
Александр Зинченко может скоро сменить клуб