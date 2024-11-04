Бавария – Байер. Состоялась жеребьевка 1/8 Кубка Германии

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии. Сформировано восемь пар, которые сыграют между собой за выход к следующей стадии соревнований. Самой интересной парой команд на этом этапе является противостояние «Баварии» и «Байера».

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Германии:

Бавария – Байер

Вердер – Дармштадт

РБ Лейпциг – Айнтрахт

Карлсруэ – Аугсбург

Армия – Фрайбург

Ян Регенсбург – Штутгарт

Кельн – Герта

Вольфсбург – Хоффенхайм.

В прошлом сезоне Кубок Германии завоевали футболисты «Байера», обыграв в финале «Кайзерслаутерн».