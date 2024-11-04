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Кубок Германии
04 ноября 2024, 06:12 | Обновлено 04 ноября 2024, 06:13
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0

Бавария – Байер. Состоялась жеребьевка 1/8 Кубка Германии

Определены пары команд, продолжающие борьбу за трофей

04 ноября 2024, 06:12 | Обновлено 04 ноября 2024, 06:13
160
0
Бавария – Байер. Состоялась жеребьевка 1/8 Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии. Сформировано восемь пар, которые сыграют между собой за выход к следующей стадии соревнований. Самой интересной парой команд на этом этапе является противостояние «Баварии» и «Байера».

Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Германии:

Бавария – Байер
Вердер – Дармштадт
РБ Лейпциг – Айнтрахт
Карлсруэ – Аугсбург
Армия – Фрайбург
Ян Регенсбург – Штутгарт
Кельн – Герта
Вольфсбург – Хоффенхайм.

В прошлом сезоне Кубок Германии завоевали футболисты «Байера», обыграв в финале «Кайзерслаутерн».

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Кубок Германии по футболу Бавария Байер Вердер Дармштадт Штутгарт РБ Лейпциг Вольфсбург
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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