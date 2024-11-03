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Бразилия
03 ноября 2024, 07:39 | Обновлено 03 ноября 2024, 07:58
292
0

Непобежденные команды в топ-5 лигах Европы сезона 24/25. Сколько осталось?

ПСЖ, Бавария и Ювентус – единственные команды в списке

03 ноября 2024, 07:39 | Обновлено 03 ноября 2024, 07:58
292
0
Непобежденные команды в топ-5 лигах Европы сезона 24/25. Сколько осталось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

После проигрыша Манчестер Сити в матче против Борнмута в рамках 10 тура Английской Премьер-лиги в топ-5 лигах Европы осталось лишь 3 команды, которые не проиграли ни одного матча в лиге в сезоне 2024/25: ПСЖ, Бавария и Ювентус.

Бавария Винсента Компани проводит невероятную кампанию в лиге, занимая 1-е место с 23 очками и разницей мячей +25 (32 забитых, 7 пропущенных) в 9 матчах.

ПСЖ Луиса Энрике, похоже, не скучает по Мбаппе: сейчас французский гранд после 10 матчей занимает 1-е место с 26 очками.

Ювентус во главе с новым тренером Тьяго Моттой занимает 3-е место в лиге после 11 сыгранных туров, имея 25 очков.

Вообще в этом сезоне лучше всего во всех соревнованиях выступает ПСЖ (10 побед, 8 ничьих, 2 поражения), следующей идет Бавария (9 побед, 7 ничьих, 2 поражения) и Ювентус (11 побед, 5 ничьих, 6 поражений).

Дмитрий БАНАР

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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