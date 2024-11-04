Михавко входит в тройку лучших центрбеков U-20, исключая лиги топ-5 стран

19-летний защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко попал в рейтинг лучших молодых центрбеков U-20, не выступающих в топ-5 европейских чемпионатах. Соответствующий рейтинг опубликовал Международный центр спортивных исследований (CIES).

Михавко занял третью позицию с рейтингом 77,1 балла. Он уступил лишь двум другим молодым талантам – бразильцу Витору Рейсу из бразильского Палмейрас (80.3) и шведу Нильсу Заттерстрему из шведского Мальме (77.4), занявшим первое и второе места соответственно.

Этот показатель учитывает эффективность защитников до 20 лет, не выступающих в топовых чемпионатах (Англии, Испании, Италии, Германии и Франции).

Михавко демонстрирует стабильную игру за «Динамо» и уже привлек внимание международных аналитиков, что подтверждает его высокий потенциал.

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Рейтинг лучших центрбеков до 20 лет (вне топ-5 лиг)