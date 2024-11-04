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Украина. Премьер лига
04 ноября 2024, 05:47 | Обновлено 04 ноября 2024, 06:01
232
0

Михавко входит в тройку лучших центрбеков U-20, исключая лиги топ-5 стран

Выше украинца в рейтинге – только Витор Рейс и Нильс Заттерстрем

04 ноября 2024, 05:47 | Обновлено 04 ноября 2024, 06:01
232
0
Михавко входит в тройку лучших центрбеков U-20, исключая лиги топ-5 стран
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

19-летний защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко попал в рейтинг лучших молодых центрбеков U-20, не выступающих в топ-5 европейских чемпионатах. Соответствующий рейтинг опубликовал Международный центр спортивных исследований (CIES).

Михавко занял третью позицию с рейтингом 77,1 балла. Он уступил лишь двум другим молодым талантам – бразильцу Витору Рейсу из бразильского Палмейрас (80.3) и шведу Нильсу Заттерстрему из шведского Мальме (77.4), занявшим первое и второе места соответственно.

Этот показатель учитывает эффективность защитников до 20 лет, не выступающих в топовых чемпионатах (Англии, Испании, Италии, Германии и Франции).

Михавко демонстрирует стабильную игру за «Динамо» и уже привлек внимание международных аналитиков, что подтверждает его высокий потенциал.

Рейтинг лучших центрбеков до 20 лет (вне топ-5 лиг)

  • 1. Витор Рейс (Бразилия) – 80.3
  • 2. Нильс Заттерстрем (Швеция) – 77.4
  • 3. Тарас Михавко (Украина) - 77.1

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Николай Степанов Источник: CIES
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