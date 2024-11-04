Михавко входит в тройку лучших центрбеков U-20, исключая лиги топ-5 стран
Выше украинца в рейтинге – только Витор Рейс и Нильс Заттерстрем
19-летний защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко попал в рейтинг лучших молодых центрбеков U-20, не выступающих в топ-5 европейских чемпионатах. Соответствующий рейтинг опубликовал Международный центр спортивных исследований (CIES).
Михавко занял третью позицию с рейтингом 77,1 балла. Он уступил лишь двум другим молодым талантам – бразильцу Витору Рейсу из бразильского Палмейрас (80.3) и шведу Нильсу Заттерстрему из шведского Мальме (77.4), занявшим первое и второе места соответственно.
Этот показатель учитывает эффективность защитников до 20 лет, не выступающих в топовых чемпионатах (Англии, Испании, Италии, Германии и Франции).
Михавко демонстрирует стабильную игру за «Динамо» и уже привлек внимание международных аналитиков, что подтверждает его высокий потенциал.
Рейтинг лучших центрбеков до 20 лет (вне топ-5 лиг)
- 1. Витор Рейс (Бразилия) – 80.3
- 2. Нильс Заттерстрем (Швеция) – 77.4
- 3. Тарас Михавко (Украина) - 77.1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В клубе детально разобрали эпизод на последних минутах матча с «Александрией»
Бывший чемпион мира высказался о долгожданном реванше