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Украина. Премьер лига
01 ноября 2024, 23:05 | Обновлено 01 ноября 2024, 23:15
578
2

Футбольная академия Динамо вошла в число 10 лучших в мировом рейтинге

В топ-3 рейтинга CIES попали Бенфика, Бока Хуниорс и Барселона

01 ноября 2024, 23:05 | Обновлено 01 ноября 2024, 23:15
578
2
Футбольная академия Динамо вошла в число 10 лучших в мировом рейтинге
ФК Динамо

Веб-портал CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых продуктивных молодежных академий мира, выпускники которых выступают в высших дивизионах 49 лиг. В этом списке на 10-м месте оказалась академия киевского Динамо.

Согласно данным CIES, на сегодняшний день 74 воспитанника бело-синих играют на самом высоком уровне, что позволило клубу закрепиться в десятке лидеров мирового рейтинга. Это свидетельствует о высоком качестве подготовки молодых талантов в структуре Динамо.

Первое место в рейтинге заняла академия португальской Бенфики, за ней следуют аргентинская Бока Хуниорс и испанская Барселона, попавшие в тройку лучших академий.

Рейтинг CIES: лучшие футбольные академии мира (по количеству воспитанников на топ-уровне)

  • 1. Бенфика (Португалия)
  • 2. Бока Хуниорс (Аргентина)
  • 3. Барселона (Испания)
  • 4. Ривер Плейт (Аргентина)
  • 5. Аякс (Нидерланды)
  • 6. Дефенсор (Уругвай)
  • 7. Црвена Звезда (Сербия)
  • 8. Динамо Загреб (Хорватия)
  • 9. Спортинг Лиссабон (Португалия)
  • 10. Динамо Киев (Украина)

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CIES Динамо Киев молодые таланты академия ФК Динамо рейтинг Бенфика Бока Хуниорс Барселона Ривер Плейт Аякс Црвена Звезда Динамо Загреб Спортинг Лиссабон футбольная академия
Николай Степанов Источник: CIES
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Комментарии 2
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_Quantum19_
Таке собі... Збирають з інших футбол академій більш-менш талановитих гравців, а потім потрапляють у, вибачте, недолугі рейтинги. Та й знайшли час...
 У топ-10, можливо навіть в топ-5, мали б вже опинитися футбольна академія ФК "Металург" (Запоріжжя), футбольна академія ФК "Металіст" (Харків), футбольна академія ФК "Шахтар" (Донецьк). 
А так... Просто знущання якесь, особливо враховуючи ті обставини, що на сході України йде вже понад десять років війна.
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0
Микола Захарченко
Багато талановитої динамівської молоді губиться після переходу з юнацького в дорослий футбол . Зараз , коли в нашому чемпі мало якісних легіонерів , потрібно використовувати свій шанс і пробиватись до основної обойми.
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