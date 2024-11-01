Футбольная академия Динамо вошла в число 10 лучших в мировом рейтинге
В топ-3 рейтинга CIES попали Бенфика, Бока Хуниорс и Барселона
Веб-портал CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых продуктивных молодежных академий мира, выпускники которых выступают в высших дивизионах 49 лиг. В этом списке на 10-м месте оказалась академия киевского Динамо.
Согласно данным CIES, на сегодняшний день 74 воспитанника бело-синих играют на самом высоком уровне, что позволило клубу закрепиться в десятке лидеров мирового рейтинга. Это свидетельствует о высоком качестве подготовки молодых талантов в структуре Динамо.
Первое место в рейтинге заняла академия португальской Бенфики, за ней следуют аргентинская Бока Хуниорс и испанская Барселона, попавшие в тройку лучших академий.
Рейтинг CIES: лучшие футбольные академии мира (по количеству воспитанников на топ-уровне)
- 1. Бенфика (Португалия)
- 2. Бока Хуниорс (Аргентина)
- 3. Барселона (Испания)
- 4. Ривер Плейт (Аргентина)
- 5. Аякс (Нидерланды)
- 6. Дефенсор (Уругвай)
- 7. Црвена Звезда (Сербия)
- 8. Динамо Загреб (Хорватия)
- 9. Спортинг Лиссабон (Португалия)
- 10. Динамо Киев (Украина)
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У топ-10, можливо навіть в топ-5, мали б вже опинитися футбольна академія ФК "Металург" (Запоріжжя), футбольна академія ФК "Металіст" (Харків), футбольна академія ФК "Шахтар" (Донецьк).
А так... Просто знущання якесь, особливо враховуючи ті обставини, що на сході України йде вже понад десять років війна.