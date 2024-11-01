Футбольная академия Динамо вошла в число 10 лучших в мировом рейтинге

Веб-портал CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых продуктивных молодежных академий мира, выпускники которых выступают в высших дивизионах 49 лиг. В этом списке на 10-м месте оказалась академия киевского Динамо.

Согласно данным CIES, на сегодняшний день 74 воспитанника бело-синих играют на самом высоком уровне, что позволило клубу закрепиться в десятке лидеров мирового рейтинга. Это свидетельствует о высоком качестве подготовки молодых талантов в структуре Динамо.

Первое место в рейтинге заняла академия португальской Бенфики, за ней следуют аргентинская Бока Хуниорс и испанская Барселона, попавшие в тройку лучших академий.

Рейтинг CIES: лучшие футбольные академии мира (по количеству воспитанников на топ-уровне)