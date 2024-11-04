Заклятый враг Астон Виллы. Он забил команде Эмери больше всех

3 ноября, в 10-м туре Английской Премьер-лиги на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум состоялся матч между Тоттенхэмом и Астон Виллой. Матч завершился убедительной победой хозяев со счетом 4:1. Голами отметились следующие игроки: Морган Роджерс (32), Бреннан Джонсон (49), Доминик Соланке (75, 79') и Джеймс Мэдисон (90+6).

Забив 2 гола в этом матче, Доминик Соланке стал игроком, который больше всех поразил ворота Астон Виллы Уная Эмери (4 гола в 4 матчах). Далее в списке находится Фил Фоден с 3 голами и Жан-Филипп Матета с таким же количеством.

Кроме этого, Доминик Соланке стал первым игроком шпор, который забил 4+ гола в своих первых восьми матчах АПЛ со времен Рафаэля ван дер Варта (2010/11).

В этом сезоне английский форвард провел за свой новый клуб 13 матчей во всех соревнованиях и отметился 5 голами и 2 ассистами.

Дмитрий БАНАР