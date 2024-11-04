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  4. Заклятый враг Астон Виллы. Он забил команде Эмери больше всех
Англия
04 ноября 2024, 03:37 |
45
0

Заклятый враг Астон Виллы. Он забил команде Эмери больше всех

Доминик Соланке оформил за все время вилланам 4 мяча

04 ноября 2024, 03:37 |
45
0
Заклятый враг Астон Виллы. Он забил команде Эмери больше всех
Getty Images/Global Images Ukraine

3 ноября, в 10-м туре Английской Премьер-лиги на Тоттенхэм Хотспур Стэдиум состоялся матч между Тоттенхэмом и Астон Виллой. Матч завершился убедительной победой хозяев со счетом 4:1. Голами отметились следующие игроки: Морган Роджерс (32), Бреннан Джонсон (49), Доминик Соланке (75, 79') и Джеймс Мэдисон (90+6).

Забив 2 гола в этом матче, Доминик Соланке стал игроком, который больше всех поразил ворота Астон Виллы Уная Эмери (4 гола в 4 матчах). Далее в списке находится Фил Фоден с 3 голами и Жан-Филипп Матета с таким же количеством.

Кроме этого, Доминик Соланке стал первым игроком шпор, который забил 4+ гола в своих первых восьми матчах АПЛ со времен Рафаэля ван дер Варта (2010/11).

В этом сезоне английский форвард провел за свой новый клуб 13 матчей во всех соревнованиях и отметился 5 голами и 2 ассистами.

Дмитрий БАНАР

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Тоттенхэм Астон Вилла Тоттенхэм - Астон Вилла рекорд Доминик Соланке Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Фил Фоден Жан-Филипп Матета
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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