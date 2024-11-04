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  4. Кулушевски – третий швед в истории АПЛ, который достиг отметки в 20 голевых
Англия
04 ноября 2024, 03:25 | Обновлено 04 ноября 2024, 03:26
24
0

Кулушевски – третий швед в истории АПЛ, который достиг отметки в 20 голевых

Выше Деяна только Фредрик Юнгберг и Себастьян Ларссон

04 ноября 2024, 03:25 | Обновлено 04 ноября 2024, 03:26
24
0
Кулушевски – третий швед в истории АПЛ, который достиг отметки в 20 голевых
Getty Images/Global Images Ukraine. Деян Кулушевски

3 ноября, в рамках 10-го тура АПЛ, Тоттенхэм принимал дома Астон Виллу под руководством Уная Эмери. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

В этом матче Деян Кулушевски сделал голевую передачу, что позволило ему занять третье место среди шведских игроков в истории АПЛ по количеству ассистов (20). Впереди хавбека Тоттенхэма в списке только Фредрик Юнгберг (29) и Себастьян Ларссон (26).

В этом сезоне Кулушевски провел за Тоттенхэм 15 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

Дмитрий БАНАР

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Деян Кулушевски Фредрик Юнгберг Себастьян Ларссон Тоттенхэм Астон Вилла Тоттенхэм - Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу рекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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