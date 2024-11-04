Кулушевски – третий швед в истории АПЛ, который достиг отметки в 20 голевых
Выше Деяна только Фредрик Юнгберг и Себастьян Ларссон
3 ноября, в рамках 10-го тура АПЛ, Тоттенхэм принимал дома Астон Виллу под руководством Уная Эмери. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.
В этом матче Деян Кулушевски сделал голевую передачу, что позволило ему занять третье место среди шведских игроков в истории АПЛ по количеству ассистов (20). Впереди хавбека Тоттенхэма в списке только Фредрик Юнгберг (29) и Себастьян Ларссон (26).
В этом сезоне Кулушевски провел за Тоттенхэм 15 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.
Дмитрий БАНАР
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