Кулушевски – третий швед в истории АПЛ, который достиг отметки в 20 голевых

3 ноября, в рамках 10-го тура АПЛ, Тоттенхэм принимал дома Астон Виллу под руководством Уная Эмери. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

В этом матче Деян Кулушевски сделал голевую передачу, что позволило ему занять третье место среди шведских игроков в истории АПЛ по количеству ассистов (20). Впереди хавбека Тоттенхэма в списке только Фредрик Юнгберг (29) и Себастьян Ларссон (26).

В этом сезоне Кулушевски провел за Тоттенхэм 15 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 голевые передачи.

Дмитрий БАНАР