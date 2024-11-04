Барселона нацелилась на голкипера Порту. Лапорта имеет весомый козырь

Каталонская «Барселона» рассматривает возможность подписания голкипера «Порту» Диогу Кошты. Об этом пишет портал El Nacional.

По данным источника, у президента «Барселоны» Лапорты хорошие отношения с агентом Кошты Хорхе Мендешем. По оценкам, сумма по Диогу составляет около 60 миллионов евро, и эту сумму «Барселона» попытается уменьшить, чтобы иметь возможность соблюдать финансовые ограничения Ла Лиги.

Контракт Средства с «драконами» действует до лета 2027 года. В настоящее время у «Барселоны» травмирован основной голкипер Марк-Андре тер Штеген.

В нынешнем сезоне «Барселона» занимает первое место турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 33 турнирных балла после 12 туров.