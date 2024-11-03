«Мы не знаем...». Лидер Барселоны обратился к Винисиусу из-за расизма
Рафинья поддержал лидера «Реала»
Звезда Барселоны Рафинья прокомментировал расистский скандал, который произошел во время матча против «Реала», обратившись к Винисиусу. Бразилец поддержал соотечественника:
– Вы понимаете Винисиуса?
– Конечно. Мы не знаем, что произошло в его детстве. Мы не знаем, что он слышал, когда был маленьким. Эти вещи доводят людей до предела, и это его очень беспокоит. Винисиус очень жизнерадостный паренек, он всегда шутит. Я понимаю его гнев. Но я не в той ситуации, поэтому не могу сказать, как бы я поступил на его месте, – сказал Рафинья.
Ранее бразилец рассказал шокирующую историю из своего детства.
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