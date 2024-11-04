Ван НИСТЕЛРОЙ: «Мы разочарованы. Такое чувство возникло не только у меня»

Тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой поделился своим мнением по поводу игры команды против лондонского «Челси» в центральном матче 10-го тура английской Премьер-лиги (1:1).

«Мы разочарованы, потому что не смогли забить второй гол, использовать те моменты, которые у нас были. Такое чувство возникло не только у меня лично, но и в раздевалке.

В последних матчах мы потеряли несколько очков, потому что не реализовали свои моменты. Хорошо, что мы создаем многое в течение всего сезона.

В этом смысле я не слишком волнуюсь. Когда футболисты войдут в игру, начнут добиваться результатов и обретут уверенность, тогда придут и голы», – сказал коуч.

Ранее свое мнение по поводу игры высказал тренер «Челси» Энцо Мареска.