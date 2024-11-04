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Англия
04 ноября 2024, 02:37 | Обновлено 04 ноября 2024, 02:44
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0

«Мы счастливы». Мареска нашел позитив в матче против МЮ в АПЛ

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска доволен игрой своих подопечных

04 ноября 2024, 02:37 | Обновлено 04 ноября 2024, 02:44
70
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«Мы счастливы». Мареска нашел позитив в матче против МЮ в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился эмоциями от ничейного матча против «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 10-го тура английской Премьер-лиги (1:1).

«Мы знали, что эта игра будет сложной по многим причинам. Мы забили и отыгрались. После этого гола мы пытались победить. Мы счастливы, потому что знали, насколько тяжелым будет матч.

Игроки «Юнайтед» хотят доказать, что они достаточно мощные. Новый тренер имеет другие идеи, поэтому нам пришлось готовиться по-другому», – сказал Мареска.

В настоящее время «Челси» занимает четвертое место турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 10 сыгранных матчей.«Манчестер Юнайтед» находится на 13-й позиции с 12 баллами.

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Энцо Мареска Челси Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: BBC
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