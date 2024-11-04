Арина Соболенко – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура Итогового турнира в Фиолетовой группе
4 ноября итальянская теннисистка Жасмин Паолини (WTA 4) продолжит выступления на Итоговом турнире WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Во 2-м туре Фиолетовой группы итальянка сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко. Поединок состоится 3-м запуском после игры Чжэн Циньвень – Рыбакина. Ориентировочное время начала игры – 17:00 по Киеву.
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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 2:2.
В одном квартете Паолини и Соболенко также выступают вместе с Чжэн Циньвень и Еленой Рыбакиной.
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