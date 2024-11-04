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  4. Арина Соболенко – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 ноября 2024, 01:24 | Обновлено 04 ноября 2024, 01:34
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0

Арина Соболенко – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура Итогового турнира в Фиолетовой группе

04 ноября 2024, 01:24 | Обновлено 04 ноября 2024, 01:34
11
0
Арина Соболенко – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

4 ноября итальянская теннисистка Жасмин Паолини (WTA 4) продолжит выступления на Итоговом турнире WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во 2-м туре Фиолетовой группы итальянка сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко. Поединок состоится 3-м запуском после игры Чжэн Циньвень – Рыбакина. Ориентировочное время начала игры – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет пятая встреча соперниц. Счет 2:2.

В одном квартете Паолини и Соболенко также выступают вместе с Чжэн Циньвень и Еленой Рыбакиной.

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Жасмин Паолини Арина Соболенко смотреть онлайн Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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