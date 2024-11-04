Елена Рыбакина – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 ноября седьмая ракетка мира Чжэн Циньвень (Китай) продолжит выступления на Итоговом турнире WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде.

Во 2-м туре Фиолетовой группы китаянка сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA 5). Поединок начнется вторым запуском после игры Мелихар / Перес – Синякова / Таунсенд. Ориентировочное время начала встречи – 14:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Рыбакина выиграла два предыдущих очных противостояния.

В одном квартете Чжэн и Елена выступают вместе с Соболенко и Паолини.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ WTA FINALS