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  4. Елена Рыбакина – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 ноября 2024, 01:11 | Обновлено 04 ноября 2024, 01:14
11
0

Елена Рыбакина – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура Итогового турнира в Фиолетовой группе

04 ноября 2024, 01:11 | Обновлено 04 ноября 2024, 01:14
11
0
Елена Рыбакина – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

4 ноября седьмая ракетка мира Чжэн Циньвень (Китай) продолжит выступления на Итоговом турнире WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде.

Во 2-м туре Фиолетовой группы китаянка сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA 5). Поединок начнется вторым запуском после игры Мелихар / Перес – Синякова / Таунсенд. Ориентировочное время начала встречи – 14:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Рыбакина выиграла два предыдущих очных противостояния.

В одном квартете Чжэн и Елена выступают вместе с Соболенко и Паолини.

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Елена Рыбакина Чжэн Циньвень смотреть онлайн Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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