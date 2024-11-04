Елена Рыбакина – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура Итогового турнира в Фиолетовой группе
4 ноября седьмая ракетка мира Чжэн Циньвень (Китай) продолжит выступления на Итоговом турнире WTA 2024, который проходит в Эр-Рияде.
Во 2-м туре Фиолетовой группы китаянка сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA 5). Поединок начнется вторым запуском после игры Мелихар / Перес – Синякова / Таунсенд. Ориентировочное время начала встречи – 14:30 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Рыбакина выиграла два предыдущих очных противостояния.
В одном квартете Чжэн и Елена выступают вместе с Соболенко и Паолини.
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