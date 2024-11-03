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03.11.2024 21:45 – FT 1 : 0
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Италия
03 ноября 2024, 23:57 | Обновлено 04 ноября 2024, 00:45
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Игра рукой. Интер взял три очка, спасительный гол Венеции на 90+7 отменен

Единственный гол в матче забил Лаутаро Мартинес на 65-й минуте

03 ноября 2024, 23:57 | Обновлено 04 ноября 2024, 00:45
133
0
Игра рукой. Интер взял три очка, спасительный гол Венеции на 90+7 отменен
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

В матче 11-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл на своем поле «Венецию» со счетом 1:0.

Единственный гол на 65-й минуте забил Лаутаро Мартинес.

На 51-й минуте судьи с помощью VAR отменили гол Генриха Мхитаряна из-за офсайда.

Казалось, что гости сравняли счет на 90+7 минуте, но гол Марина Шверко для гостей был отменен из-за игры рукой.

Лидеры Серии A: Наполи (25), Интер (24), Аталанта, Фиорентина (по 22), Ювентус (21), Лацио (19), Милан (17).

Серия А. 11-й тур, 3 ноября

Интер – Венеция – 1:0

Гол: Лаутаро Мартинес, 65

Видео гола и обзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
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Интер Милан Венеция Лаутаро Мартинес видео голов и обзор чемпионат Италии по футболу Серия A Генрих Мхитарян судейство VAR
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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