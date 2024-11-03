Игра рукой. Интер взял три очка, спасительный гол Венеции на 90+7 отменен

В матче 11-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл на своем поле «Венецию» со счетом 1:0.

Единственный гол на 65-й минуте забил Лаутаро Мартинес.

На 51-й минуте судьи с помощью VAR отменили гол Генриха Мхитаряна из-за офсайда.

Казалось, что гости сравняли счет на 90+7 минуте, но гол Марина Шверко для гостей был отменен из-за игры рукой.

Лидеры Серии A: Наполи (25), Интер (24), Аталанта, Фиорентина (по 22), Ювентус (21), Лацио (19), Милан (17).

Серия А. 11-й тур, 3 ноября

Интер – Венеция – 1:0

Гол: Лаутаро Мартинес, 65

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