Не определили победителя. Атлетик и Бетис сыграли вничью

Вечером 3 ноября состоялся матч 12-го тура Ла Лиги между «Атлетиком» и «Бетисом».

Игра прошла на «Эстадио Сан-Мамес» в Бильбао.

За хозяев гол забил Пабло Форнальс. Гости ответили голом Алекса Беренгера.

После этого матча «Атлетик», имея в своем активе 19 очков, занимает 6-ю позицию в Ла Лиге, а «Бетис» с идентичным количеством очков занимает 7-ю позицию.

Ла Лига. 12-й тур. 3 ноября

Атлетик – Бетис – 1:1

Голы: Беренгер, 68 – Форнальс, 52