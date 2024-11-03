03.11.2024 22:00 – FT 1 : 1
Испания03 ноября 2024, 23:52 | Обновлено 04 ноября 2024, 00:36
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Не определили победителя. Атлетик и Бетис сыграли вничью
Матч закончился со счетом 1:1
03 ноября 2024, 23:52 | Обновлено 04 ноября 2024, 00:36
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Вечером 3 ноября состоялся матч 12-го тура Ла Лиги между «Атлетиком» и «Бетисом».
Игра прошла на «Эстадио Сан-Мамес» в Бильбао.
За хозяев гол забил Пабло Форнальс. Гости ответили голом Алекса Беренгера.
После этого матча «Атлетик», имея в своем активе 19 очков, занимает 6-ю позицию в Ла Лиге, а «Бетис» с идентичным количеством очков занимает 7-ю позицию.
Ла Лига. 12-й тур. 3 ноября
Атлетик – Бетис – 1:1
Голы: Беренгер, 68 – Форнальс, 52
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Беренгер (Атлетик Бильбао).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Форналс (Бетис).
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