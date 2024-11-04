«Как хищник, но...» В Италии оценили Довбика с Вероной, где он забил гол
«Рома» проиграла 2:3
3 ноября состоялся матч 11-го тура Серии А 2024/25 между командами «Верона» и «Рома».
Коллективы сыграли на стадионе Антонио Бентегоди в Вероне. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.
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Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 74 минуты, после чего был заменен на Томмазо Бальданци. На 53-й украинец поразил ворота соперников.
После завершения матча известное итальянское издание Tuttomercatoweb оценило выступление Артема в этом поединке.
«Хорошо играл на острие атаки в первой половине матча. Как хищник, но к нему нечасто попадал мяч. В нужный момент нашел мяч и сравнял счет», – говорится в статье от Tuttomercatoweb.
В этом сезоне Серии А Довбик забил четыре гола.
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