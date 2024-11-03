Марсель готов продать хава, которым до войны интересовались Шахтер и Динамо

Французский «Марсель» в зимнее трансферное окно будет готов рассмотреть предложения о продаже 27-летнего атакующего полузащитника Амина Харита.

Руководство провансальцев считает, что марокканского легионера в январе можно будет выгодно продать, и ожидает, что по Хариту поступит сразу несколько предложений, за счет чего можно будет выгодно поторговаться.

Первоначально в «Марселе» рассчитывают выручить за Харита не менее 9 миллионов евро. Хавбека купили летом 2023-го за 5 миллионов.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Харит отличился 2 голами и 4 ассистами в 9 матчах.

Отметим, что в сентябре 2021 года сообщалось, что подписать Харита, который тогда еще принадлежал «Шальке», а впоследствии ушел в «Марсель» на правах аренды, хотели гранды украинской Премьер-лиги «Шахтер» и «Динамо».