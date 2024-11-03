Марсель готов продать хава, которым до войны интересовались Шахтер и Динамо
Амин Харит в январе, очевидно, покинет стан провансальцев
Французский «Марсель» в зимнее трансферное окно будет готов рассмотреть предложения о продаже 27-летнего атакующего полузащитника Амина Харита.
Руководство провансальцев считает, что марокканского легионера в январе можно будет выгодно продать, и ожидает, что по Хариту поступит сразу несколько предложений, за счет чего можно будет выгодно поторговаться.
Первоначально в «Марселе» рассчитывают выручить за Харита не менее 9 миллионов евро. Хавбека купили летом 2023-го за 5 миллионов.
В текущем сезоне французской Лиги 1 Харит отличился 2 голами и 4 ассистами в 9 матчах.
Отметим, что в сентябре 2021 года сообщалось, что подписать Харита, который тогда еще принадлежал «Шальке», а впоследствии ушел в «Марсель» на правах аренды, хотели гранды украинской Премьер-лиги «Шахтер» и «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард Гильерме и коуч Фабио Карилле приостановили пресс-конференцию
Жерар Улье и Фабио Капелло так и не возглавили киевскую команду