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  4. Марсель готов продать хава, которым до войны интересовались Шахтер и Динамо
Франция
03 ноября 2024, 22:25 |
723
0

Марсель готов продать хава, которым до войны интересовались Шахтер и Динамо

Амин Харит в январе, очевидно, покинет стан провансальцев

03 ноября 2024, 22:25 |
723
0
Марсель готов продать хава, которым до войны интересовались Шахтер и Динамо
x.com/OMLActu. Амин Харит

Французский «Марсель» в зимнее трансферное окно будет готов рассмотреть предложения о продаже 27-летнего атакующего полузащитника Амина Харита.

Руководство провансальцев считает, что марокканского легионера в январе можно будет выгодно продать, и ожидает, что по Хариту поступит сразу несколько предложений, за счет чего можно будет выгодно поторговаться.

Первоначально в «Марселе» рассчитывают выручить за Харита не менее 9 миллионов евро. Хавбека купили летом 2023-го за 5 миллионов.

В текущем сезоне французской Лиги 1 Харит отличился 2 голами и 4 ассистами в 9 матчах.

Отметим, что в сентябре 2021 года сообщалось, что подписать Харита, который тогда еще принадлежал «Шальке», а впоследствии ушел в «Марсель» на правах аренды, хотели гранды украинской Премьер-лиги «Шахтер» и «Динамо».

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Алексей Сливченко Источник: Foot01.com
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