Хавбек сборной Марокко отказал Шахтеру и Динамо

Украинские «Шахтер» и «Динамо» летом нынешнего года пытались договориться о переходе 24-летнего марокканского легионера «Шальке» Амина Харита, утверждает L'Equipe.
По данным источника, Харит отказался от вариантов в Украине, попутно отвергнув также предложение «Вильярреала».
31 августа Харит на правах аренды перешел в «Марсель». Срок действия договора рассчитан на один сезон.
В текущем розыгрыше Лиги 1 Харит провел 2 матча, в которых отличился голом и ассистом.
Оценочная стоимость хавбека, на счету которого 11 матчей за сборную Марокко, составляет 10 миллионов евро.
Источник — Sport.fr
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