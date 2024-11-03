Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Позвонил Неймар. Пресс-конференция Сантоса была сорвана странным образом
Бразилия
03 ноября 2024, 21:59 | Обновлено 03 ноября 2024, 22:13
500
0

Позвонил Неймар. Пресс-конференция Сантоса была сорвана странным образом

Форвард Гильерме и коуч Фабио Карилле приостановили пресс-конференцию

03 ноября 2024, 21:59 | Обновлено 03 ноября 2024, 22:13
500
0
Позвонил Неймар. Пресс-конференция Сантоса была сорвана странным образом
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Курьезный момент произошел во время пресс-конференции тренера Сантоса Фабио Карилле после уверенной победы над Вилой Новой со счетом 3:0 в 35-м туре бразильской Серии B.

Неожиданно кто-то позвонил нападающему Гильерме, который общался с журналистами. И оказалось, что это знаменитый бразильский нападающий Неймар. Форвард Аль-Хиляля, играющий в Саудовской Аравии, поздравил команду с важной победой, которая значительно приблизила Сантос к возвращению в Серию А бразильского футбола.

Ранее Неймар надел футболку Сантоса и поделился снимком в соцсетях. В одном из постов он позировал в традиционной черно-белой форме клуба по эмодзу в виде сердца.

Во время телефонного звонка Гильерме был тронут и показал Неймара своим детям, а затем передал телефон тренеру Карилле, который также выразил благодарность. Тренер даже вернул телефон в камеры, чтобы журналисты могли увидеть кумира многих бразильцев.

Слухи о возвращении Неймара в Сантос в 2025 году набрали обороты после заявлений вице-президента клуба Нико Освальдо, подтвердившего, что звездный футболист действительно планирует вернуться в Сантос в июне 2025 года.

Несмотря на эти слова, президент клуба Марсело Тейшейра пытается избежать подтверждения информации, ответив на вопросы журналистов так: «Нет никаких официальных договоренностей по возвращению Неймара, это обсуждение ведется на разных уровнях».

Сантос имеет серию из трех побед и возглавляет турнирную таблицу Серии B с 65 очками. Повышение в классе может быть официально подтверждено 11 ноября в следующем матче.

По теме:
Марсель готов продать хава, которым до войны интересовались Шахтер и Динамо
Один из лучших центрбеков мира может перейти в ПСЖ за 95 млн евро
Молодой талант Реала может отправиться в аренду. Известно, куда
трансферы Сантос Неймар чемпионат Бразилии по футболу Аль-Хиляль Вила Нова
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Футбол | 03 ноября 2024, 04:52 0
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче
Месси в шоке. Интер Майами уступил Атланте. Все решится в третьем матче

Второй матч серии завершился победой Атланты со счетом 2:1 благодаря голу на 90+4-й

МИХАВКО: «Было холодно, и это непривычно. Три автогола – это невезение»
Футбол | 03 ноября 2024, 21:29 0
МИХАВКО: «Было холодно, и это непривычно. Три автогола – это невезение»
МИХАВКО: «Было холодно, и это непривычно. Три автогола – это невезение»

Защитник Динамо прокомментировал победу над Ингульцем в 12-м туре УПЛ

Гол Довбика не помог. Рома снова опозорилась, Верона вырвала победу на 88-й
Футбол | 03.11.2024, 20:56
Гол Довбика не помог. Рома снова опозорилась, Верона вырвала победу на 88-й
Гол Довбика не помог. Рома снова опозорилась, Верона вырвала победу на 88-й
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
Футбол | 03.11.2024, 09:42
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
«Худший вратарь в мире». Болельщики захейтили украинского легионера
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
Футбол | 03.11.2024, 20:20
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
ВИДЕО. Довбик забил гол за Рому в матче Серии А против Вероны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони Беллью назвал самую великую победу за всю историю бокса
Тони Беллью назвал самую великую победу за всю историю бокса
02.11.2024, 20:46
Бокс
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
«Тебе лучше не играть». Анчелотти дал совет голкиперу Реала
03.11.2024, 07:44 1
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
03.11.2024, 08:15 3
Бокс
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
01.11.2024, 16:29 19
Футбол
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
01.11.2024, 18:32 19
Теннис
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
«Он точно его нокаутирует, остановит». Амир Хан – о реванше Усик – Фьюри
03.11.2024, 09:08 1
Бокс
Не Месси и Роналду. Определен самый мастерский игрок в истории футбола
Не Месси и Роналду. Определен самый мастерский игрок в истории футбола
02.11.2024, 03:11 4
Футбол
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
В Испании рассекретили зарплаты игроков Ла Лиги. У Мбаппе – не наибольшая
01.11.2024, 16:01 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем