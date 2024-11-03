Позвонил Неймар. Пресс-конференция Сантоса была сорвана странным образом

Курьезный момент произошел во время пресс-конференции тренера Сантоса Фабио Карилле после уверенной победы над Вилой Новой со счетом 3:0 в 35-м туре бразильской Серии B.

Неожиданно кто-то позвонил нападающему Гильерме, который общался с журналистами. И оказалось, что это знаменитый бразильский нападающий Неймар. Форвард Аль-Хиляля, играющий в Саудовской Аравии, поздравил команду с важной победой, которая значительно приблизила Сантос к возвращению в Серию А бразильского футбола.

Ранее Неймар надел футболку Сантоса и поделился снимком в соцсетях. В одном из постов он позировал в традиционной черно-белой форме клуба по эмодзу в виде сердца.

Во время телефонного звонка Гильерме был тронут и показал Неймара своим детям, а затем передал телефон тренеру Карилле, который также выразил благодарность. Тренер даже вернул телефон в камеры, чтобы журналисты могли увидеть кумира многих бразильцев.

Слухи о возвращении Неймара в Сантос в 2025 году набрали обороты после заявлений вице-президента клуба Нико Освальдо, подтвердившего, что звездный футболист действительно планирует вернуться в Сантос в июне 2025 года.

Несмотря на эти слова, президент клуба Марсело Тейшейра пытается избежать подтверждения информации, ответив на вопросы журналистов так: «Нет никаких официальных договоренностей по возвращению Неймара, это обсуждение ведется на разных уровнях».

Сантос имеет серию из трех побед и возглавляет турнирную таблицу Серии B с 65 очками. Повышение в классе может быть официально подтверждено 11 ноября в следующем матче.