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Чемпионат Германии
Фрайбург
03.11.2024 16:30 – FT 0 : 0
Майнц
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Германия
03 ноября 2024, 22:02 | Обновлено 03 ноября 2024, 22:34
76
0

5 голов и красная карточка. Боруссия М дома одолела Вердер

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу хозяев

03 ноября 2024, 22:02 | Обновлено 03 ноября 2024, 22:34
76
0
5 голов и красная карточка. Боруссия М дома одолела Вердер
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия М - Вердер

3 ноября в 18:30 состоялся матч 9-го тура Бундеслиги между «Боруссией М» и «Вердером».

Игра прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе.

За хозяев голы забили Алассан Плеа, Франк Онора, Кевин Штегер, а также автогол забил защитник «Вердера» Марко Фридль. Гости ответили голом Кеке Топпа.

«Боруссия М», имея в своем активе 13 очков, находится на 9-й позиции, а «Вердер» занимает 10-е место, имея 12 очков.

Бундеслига. 9-й тур. 3 ноября

Боруссия М – Вердер – 4:1

Голы: Плеа, 11, Фридль, 12 (автогол), Онора, 45, Штеггер, 67 – Топп, 75

Фрайбург – Майнц – 0:0

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Боруссия Менхенгладбах Вердер Майнц Фрайбург Бундеслига чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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