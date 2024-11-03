5 голов и красная карточка. Боруссия М дома одолела Вердер
Матч закончился со счетом 4:1 в пользу хозяев
3 ноября в 18:30 состоялся матч 9-го тура Бундеслиги между «Боруссией М» и «Вердером».
Игра прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе.
За хозяев голы забили Алассан Плеа, Франк Онора, Кевин Штегер, а также автогол забил защитник «Вердера» Марко Фридль. Гости ответили голом Кеке Топпа.
«Боруссия М», имея в своем активе 13 очков, находится на 9-й позиции, а «Вердер» занимает 10-е место, имея 12 очков.
Бундеслига. 9-й тур. 3 ноября
Боруссия М – Вердер – 4:1
Голы: Плеа, 11, Фридль, 12 (автогол), Онора, 45, Штеггер, 67 – Топп, 75
Фрайбург – Майнц – 0:0
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