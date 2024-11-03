5 голов и красная карточка. Боруссия М дома одолела Вердер

3 ноября в 18:30 состоялся матч 9-го тура Бундеслиги между «Боруссией М» и «Вердером».

Игра прошла на стадионе «Боруссия-Парк» в Менхенгладбахе.

За хозяев голы забили Алассан Плеа, Франк Онора, Кевин Штегер, а также автогол забил защитник «Вердера» Марко Фридль. Гости ответили голом Кеке Топпа.

«Боруссия М», имея в своем активе 13 очков, находится на 9-й позиции, а «Вердер» занимает 10-е место, имея 12 очков.

Бундеслига. 9-й тур. 3 ноября

Боруссия М – Вердер – 4:1

Голы: Плеа, 11, Фридль, 12 (автогол), Онора, 45, Штеггер, 67 – Топп, 75

Фрайбург – Майнц – 0:0