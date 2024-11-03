Франция03 ноября 2024, 21:12 | Обновлено 03 ноября 2024, 21:49
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Один из лучших центрбеков мира может перейти в ПСЖ за 95 млн евро
Парижский клуб хочет подписать Вильяма Салиба
03 ноября 2024, 21:12 | Обновлено 03 ноября 2024, 21:49
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«ПСЖ» предложил «Арсеналу» 95 миллионов евро за французского защитника «канониров» Вильяма Салиба, сообщает Fichajes.
По информации источника, «Арсенал» хочет удержать звездного центрбека в клубе. Контракт француза с «канонирами» рассчитан до 2027 года.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего игрока в 80 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Салиба провел за Арсенал в АПЛ 9 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что центрбек отказался от трансфера в «Реал».
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