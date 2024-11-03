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Франция
03 ноября 2024, 21:12 | Обновлено 03 ноября 2024, 21:49
1056
0

Один из лучших центрбеков мира может перейти в ПСЖ за 95 млн евро

Парижский клуб хочет подписать Вильяма Салиба

03 ноября 2024, 21:12 | Обновлено 03 ноября 2024, 21:49
1056
0
Один из лучших центрбеков мира может перейти в ПСЖ за 95 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Салиба

«ПСЖ» предложил «Арсеналу» 95 миллионов евро за французского защитника «канониров» Вильяма Салиба, сообщает Fichajes.

По информации источника, «Арсенал» хочет удержать звездного центрбека в клубе. Контракт француза с «канонирами» рассчитан до 2027 года.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего игрока в 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салиба провел за Арсенал в АПЛ 9 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что центрбек отказался от трансфера в «Реал».

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Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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