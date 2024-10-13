Перес озадачен. Один из лучших защитников мира отказал Реалу

Французский центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба отказался переходить в мадридский «Реал» летом 2025 года, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, 23-летний футболист не имеет никаких намерений покидать свой нынешний клуб.

Игрок был главной целью королевского клуба для усиления центра защиты, поэтому теперь руководству «сливочных» придется искать новые варианты на эту позицию.

В сезоне 2024/25 Вильям Салиба провел 9 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется защитником «Тоттенхэма» Микки ван де Веном.