Уверенная победа. Реал Сосьедад в гостях одолел Севилью

3 ноября состоялся матч 12-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Реал Сосьедадом».

Игра прошла на «Эстадио Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.

За гостей голы забили Такефуса Кубо на 34-й минуте, а Микель Оярсабаль на 68-й минуте с пенальти удвоил преимущество. Хозяева не смогли ответить забитыми голами.

После этого матча «Реал Сосьедад», имея в своем активе 15 очков, занимает 10-ю позицию в Ла Лиге, а «Севилья» – 12-е место, с идентичным количеством очков.

Ла Лига. 12-й тур. 3 ноября

Севилья – Реал Сосьедад – 0:2

Голы: Кубо, 34, Оярсабаль, 68 (пен)