Уверенная победа. Реал Сосьедад в гостях одолел Севилью
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу гостей
3 ноября состоялся матч 12-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Реал Сосьедадом».
Игра прошла на «Эстадио Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.
За гостей голы забили Такефуса Кубо на 34-й минуте, а Микель Оярсабаль на 68-й минуте с пенальти удвоил преимущество. Хозяева не смогли ответить забитыми голами.
После этого матча «Реал Сосьедад», имея в своем активе 15 очков, занимает 10-ю позицию в Ла Лиге, а «Севилья» – 12-е место, с идентичным количеством очков.
Ла Лига. 12-й тур. 3 ноября
Севилья – Реал Сосьедад – 0:2
Голы: Кубо, 34, Оярсабаль, 68 (пен)
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