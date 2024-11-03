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Севилья
03.11.2024 19:30 – FT 0 : 2
Реал Сосьедад
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Испания
03 ноября 2024, 21:28 | Обновлено 03 ноября 2024, 21:48
37
0

Уверенная победа. Реал Сосьедад в гостях одолел Севилью

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу гостей

03 ноября 2024, 21:28 | Обновлено 03 ноября 2024, 21:48
37
0
Уверенная победа. Реал Сосьедад в гостях одолел Севилью
Getty Images/Global Images Ukraine. Севилья - Реал Сосьедад

3 ноября состоялся матч 12-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Реал Сосьедадом».

Игра прошла на «Эстадио Рамон Санчес Писхуан» в Севилье.

За гостей голы забили Такефуса Кубо на 34-й минуте, а Микель Оярсабаль на 68-й минуте с пенальти удвоил преимущество. Хозяева не смогли ответить забитыми голами.

После этого матча «Реал Сосьедад», имея в своем активе 15 очков, занимает 10-ю позицию в Ла Лиге, а «Севилья» – 12-е место, с идентичным количеством очков.

Ла Лига. 12-й тур. 3 ноября

Севилья – Реал Сосьедад – 0:2

Голы: Кубо, 34, Оярсабаль, 68 (пен)

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Севилья Реал Сосьедад Такефуса Кубо Микель Оярсабаль Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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