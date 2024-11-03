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Испания
03 ноября 2024, 20:41 | Обновлено 03 ноября 2024, 21:00
931
0

Молодой талант Реала может отправиться в аренду. Известно, куда

Эндрик может уйти из «королевского клуба» на правах аренды

03 ноября 2024, 20:41 | Обновлено 03 ноября 2024, 21:00
931
0
Молодой талант Реала может отправиться в аренду. Известно, куда
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Бразильский нападающий «Реала» Эндрик может отправиться в аренду, сообщает Fichajes.

По информации источника, «Тоттенхэм» и «Ювентус» проявляют интерес к молодому нападающему. «Реал» хочет, чтобы молодой нападающий получал регулярную игровую практику.

Веб-портал Tramsfermarkt оценивает трансферную стоимость 18-летнего нападающего в 60 миллионов евро. Контракт Эндрика с «Реалом» рассчитан до 2030 года. Бразилец присоединился к «королевскому клубу» летом этого года из «Палмейраса» за 47,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эндрик провел за «Реал» в Ла Лиге 7 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «сливочные» интересуются форвардом из Серии А.

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Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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