Молодой талант Реала может отправиться в аренду. Известно, куда
Эндрик может уйти из «королевского клуба» на правах аренды
Бразильский нападающий «Реала» Эндрик может отправиться в аренду, сообщает Fichajes.
По информации источника, «Тоттенхэм» и «Ювентус» проявляют интерес к молодому нападающему. «Реал» хочет, чтобы молодой нападающий получал регулярную игровую практику.
Веб-портал Tramsfermarkt оценивает трансферную стоимость 18-летнего нападающего в 60 миллионов евро. Контракт Эндрика с «Реалом» рассчитан до 2030 года. Бразилец присоединился к «королевскому клубу» летом этого года из «Палмейраса» за 47,5 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Эндрик провел за «Реал» в Ла Лиге 7 матчей, в которых забил 1 гол.
Ранее сообщалось, что «сливочные» интересуются форвардом из Серии А.
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