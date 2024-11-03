Молодой талант Реала может отправиться в аренду. Известно, куда

Бразильский нападающий «Реала» Эндрик может отправиться в аренду, сообщает Fichajes.

По информации источника, «Тоттенхэм» и «Ювентус» проявляют интерес к молодому нападающему. «Реал» хочет, чтобы молодой нападающий получал регулярную игровую практику.

Веб-портал Tramsfermarkt оценивает трансферную стоимость 18-летнего нападающего в 60 миллионов евро. Контракт Эндрика с «Реалом» рассчитан до 2030 года. Бразилец присоединился к «королевскому клубу» летом этого года из «Палмейраса» за 47,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эндрик провел за «Реал» в Ла Лиге 7 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что «сливочные» интересуются форвардом из Серии А.