Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эдуард САРАПИЙ: «Мы вскоре догоним Александрию»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 20:22 | Обновлено 03 ноября 2024, 21:07
1062
1

Эдуард САРАПИЙ: «Мы вскоре догоним Александрию»

Защитник «Полесья» рассказал, что думает относительно поражения в матче против «Александрии»

03 ноября 2024, 20:22 | Обновлено 03 ноября 2024, 21:07
1062
1
Эдуард САРАПИЙ: «Мы вскоре догоним Александрию»
ФК Полесье. Эдуард Сарапий

В важном матче 12-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги сошлись два претендента на верхние позиции в турнирной таблице: «Александрия» и «Полесье». Хозяева поля сумели вырвать победу у гостей только в последние минуты второго тайма. Защитник «Полесья» Эдуард Сарапий в эксклюзивном интервью Sport.ua выразил разочарование по поводу досадного поражения своей команды в этой встрече.

– Какие Ваши впечатления от игры? Что сегодня удавалось коллективу, а что нет?

– Сильный противник нам сегодня противостоял. По моему мнению, они заслуживают того места в турнирной таблице, которое они занимают. Поэтому сегодня получилась очень боевая игра, но результат неутешительный, я считаю, что мы заслуживали сегодня большего.

– Как вы себя чувствуете? Знаю, что это ваша первая полноценная игра после травмы, полностью ли восстановились?

– Да, я целиком и полностью восстановился, пока нет никаких проблем. Тренера меня подготовили, поэтому к сегодняшней игре я подошел в своих оптимальных кондициях, потому все отлично.

– На этой неделе «Александрия» выставила второй состав на игру против «ЮКСА», вы, в свою очередь, играли первой командой против «Кривбасса». Повлияло ли это на исход сегодняшнего матча или ощущали определенную усталость?

– Может, это где-то и повлияло, но мы хотели победить сегодня, поэтому готовились усердно, как и всегда. Это точно не первоочередной фактор, повлиявший на сегодняшний результат.

– Что тогда повлияло, по вашему мнению?

– Нереализация некоторых острых моментов, в моменте с голом, нужно было все-таки фолить в середине поля. И, наверное, стоило агрессивнее играть в первой половине встречи, с первых минут.

– Немного забавная ситуация случилась сегодня, арбитр спутал вас с партнером по команде и хотел дать вам вторую желтую. Расскажите поподробнее, что там случилось?

– Игра была тяжелой и для судей, в том числе. Главный арбитр немного запутался, но хорошо, что помощники ему подсказали и все обошлось.

– Как вообще было играть против «Александрии» Ротаня? Обе команды играют в умный футбол, выходят из обороны через пас, насколько это было физически тяжело?

– Физически тяжелее нападающим и игрокам середины поля, потому что обе команды всегда прессингуют. Защитникам в этом плане немного легче. Но игра была очень хорошей, обе команды показали свое желание и доказали, что не зря занимают свои места. В нашем случае место должно быть выше, но мы вскоре догоним «Александрию».

– Успели ли после игры пообщаться со своими экс-партнерами по «Днепру-1»?

– Только немного, потому что сразу после игры мы пошли к нашим фанатам. Они преодолели большой путь, поддерживают нас по всей стране, за что мы им очень благодарны. Но с ребятами я всегда на связи, поэтому это не так критично.

По теме:
МИХАВКО: «Было холодно, и это непривычно. Три автогола – это невезение»
ШОВКОВСКИЙ: «Оставьте Михавко в покое. Не трогайте парня»
ФИЛИППОВ: «Для меня промежуточное первое место пока что ничего не значит»
Эдуард Сарапий Александрия - Полесье Александрия Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 03 ноября 2024, 09:01 0
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

Верона – Рома. Как забил Довбик? Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 03 ноября 2024, 20:43 0
Верона – Рома. Как забил Довбик? Видео голов и обзор матча (обновляется)
Верона – Рома. Как забил Довбик? Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Серии А 2024/25

Легендарный Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он боялся
Бокс | 03.11.2024, 08:33
Легендарный Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он боялся
Легендарный Джордж Форман назвал единственного боксера, которого он боялся
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
Бокс | 03.11.2024, 08:15
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что бы было с Усиком в 90-х?»
Ман Юнайтед и Челси разошлись миром в топ-матче. Мудрик сыграл 20 минут
Футбол | 03.11.2024, 20:27
Ман Юнайтед и Челси разошлись миром в топ-матче. Мудрик сыграл 20 минут
Ман Юнайтед и Челси разошлись миром в топ-матче. Мудрик сыграл 20 минут
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
apepa
Если хлопните динама и шахтёр я только за. Догоняйте!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри
«Это трагедия, но теперь..» Легендарный Де Ла Хойя – о реванше Усик – Фьюри
02.11.2024, 09:46 2
Бокс
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
Жена легенды сборной Украины подала на развод. В семье 4 ребенка
01.11.2024, 16:29 19
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что ждет Пола в бою против Майка Тайсона?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что ждет Пола в бою против Майка Тайсона?»
02.11.2024, 01:44 3
Бокс
УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
УАФ наказала игрока Шахтера после матча с Динамо. Киевляне получили штраф
01.11.2024, 21:36 31
Футбол
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
ВИДЕО. Украинская теннисистка приобрела автомобиль стоимостью в $70.5 тысяч
01.11.2024, 18:32 19
Теннис
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
02.11.2024, 19:18 2
Футбол
Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
Перес принял важное решение по Лунину и уже сказал об этом украинцу
02.11.2024, 09:05 15
Футбол
ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице
ВИДЕО. Упал на самое дно. Легенда футбола ошеломил своим видом на улице
02.11.2024, 07:45 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем