Эдуард САРАПИЙ: «Мы вскоре догоним Александрию»

В важном матче 12-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги сошлись два претендента на верхние позиции в турнирной таблице: «Александрия» и «Полесье». Хозяева поля сумели вырвать победу у гостей только в последние минуты второго тайма. Защитник «Полесья» Эдуард Сарапий в эксклюзивном интервью Sport.ua выразил разочарование по поводу досадного поражения своей команды в этой встрече.

– Какие Ваши впечатления от игры? Что сегодня удавалось коллективу, а что нет?

– Сильный противник нам сегодня противостоял. По моему мнению, они заслуживают того места в турнирной таблице, которое они занимают. Поэтому сегодня получилась очень боевая игра, но результат неутешительный, я считаю, что мы заслуживали сегодня большего.

– Как вы себя чувствуете? Знаю, что это ваша первая полноценная игра после травмы, полностью ли восстановились?

– Да, я целиком и полностью восстановился, пока нет никаких проблем. Тренера меня подготовили, поэтому к сегодняшней игре я подошел в своих оптимальных кондициях, потому все отлично.

– На этой неделе «Александрия» выставила второй состав на игру против «ЮКСА», вы, в свою очередь, играли первой командой против «Кривбасса». Повлияло ли это на исход сегодняшнего матча или ощущали определенную усталость?

– Может, это где-то и повлияло, но мы хотели победить сегодня, поэтому готовились усердно, как и всегда. Это точно не первоочередной фактор, повлиявший на сегодняшний результат.

– Что тогда повлияло, по вашему мнению?

– Нереализация некоторых острых моментов, в моменте с голом, нужно было все-таки фолить в середине поля. И, наверное, стоило агрессивнее играть в первой половине встречи, с первых минут.

– Немного забавная ситуация случилась сегодня, арбитр спутал вас с партнером по команде и хотел дать вам вторую желтую. Расскажите поподробнее, что там случилось?

– Игра была тяжелой и для судей, в том числе. Главный арбитр немного запутался, но хорошо, что помощники ему подсказали и все обошлось.

– Как вообще было играть против «Александрии» Ротаня? Обе команды играют в умный футбол, выходят из обороны через пас, насколько это было физически тяжело?

– Физически тяжелее нападающим и игрокам середины поля, потому что обе команды всегда прессингуют. Защитникам в этом плане немного легче. Но игра была очень хорошей, обе команды показали свое желание и доказали, что не зря занимают свои места. В нашем случае место должно быть выше, но мы вскоре догоним «Александрию».

– Успели ли после игры пообщаться со своими экс-партнерами по «Днепру-1»?

– Только немного, потому что сразу после игры мы пошли к нашим фанатам. Они преодолели большой путь, поддерживают нас по всей стране, за что мы им очень благодарны. Но с ребятами я всегда на связи, поэтому это не так критично.