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Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 20:16 | Обновлено 03 ноября 2024, 20:23
134
0

ФИЛИППОВ: «Для меня промежуточное первое место пока что ничего не значит»

Нападающий «Александрии» Александр Филиппов проккоментировал тяжелую победу над «Полесьем»

03 ноября 2024, 20:16 | Обновлено 03 ноября 2024, 20:23
134
0
ФИЛИППОВ: «Для меня промежуточное первое место пока что ничего не значит»
ПФК Александрия. Александр Филиппов

В центральном матче 12-го тура Украинской Премьер-Лиги сошлись две команды, которые борются за лидерство в турнирной таблице: «Александрия» и «Полесье». Хозяева смогли одержать победу над гостями лишь на последних минутах второго тайма. Нападающий «Александрии», Александр Филиппов, в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился своими впечатлениями от этого напряженного матча и его результата.

– Какие ваши впечатления от матча?

– Впечатления только хорошие, потому что мы победили действительно сильного оппонента с качественным подбором исполнителей. Как вы видели, игра была довольно тяжелой, было много борьбы и эмоций. Что-то удавалось, что-то нет, но мы выполнили требования тренера, навязывали свою игру и забили хороший гол, который стал победным.

– Насколько тяжело было играть против «Полесья» Имада Ашура? Как «Александрия», так и «Полесье» играют в умный футбол, выходят в атаку через пас. Как готовились к матчу?

– Мы разбирали эту команду неоднократно, поэтому хорошо понимали как они будут действовать, как они создают моменты в атаке, как они позиционно играют с мячом и без него. Это действительно интересная команда, которая так же как и мы, не сбавляет обороты на протяжении всей игры, идут вперед и играют вертикально.

– Успели уже пообщаться со своими бывшими одноклубниками из «Днепра-1»? В «Полесье» их играет немало.

– Да, конечно. Я всегда рад видеть ребят, с которыми я делил раздевалку в «Днепре-1» и предыдущих клубах. Я желаю им успеха, они сегодня показали хорошую игру и достойно бились.

– Сейчас «Александрия» вышла на промежуточное первое место, что это значит лично для вас и для коллектива?

– Лично для меня это пока ничего не значит, потому что еще и половины чемпионата не прошло. Конечно, находиться на вершине всегда приятно, это придает сил и вдохновения работать еще усерднее. Будем не сбавлять обороты.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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