Фиалки – в лидерах Серии А. Фиорентина одолела Торино

3 ноября состоялся матч 11-го тура Серии А между «Торино» и «Фиорентиной».

Игра прошла на «Стадио Олимпико» в Турине.

«Фиалки» забили гол усилиями Мойзе Кина на 41-й минуте. Хозяева не сумели ответить забитыми голами.

После этого матча «Фиорентина», имея в своем активе 22 очка, занимает 3-ю позицию, а «Торино» – 10-е место, имея 14 очков.

Серия А. 11-й тур. 3 ноября

Торино – Фиорентина – 0:1

Гол: Кин, 41