03.11.2024 16:00 – FT 0 : 1
Италия03 ноября 2024, 19:13 | Обновлено 03 ноября 2024, 19:34
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Фиалки – в лидерах Серии А. Фиорентина одолела Торино
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Фиалок
03 ноября 2024, 19:13 | Обновлено 03 ноября 2024, 19:34
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3 ноября состоялся матч 11-го тура Серии А между «Торино» и «Фиорентиной».
Игра прошла на «Стадио Олимпико» в Турине.
«Фиалки» забили гол усилиями Мойзе Кина на 41-й минуте. Хозяева не сумели ответить забитыми голами.
После этого матча «Фиорентина», имея в своем активе 22 очка, занимает 3-ю позицию, а «Торино» – 10-е место, имея 14 очков.
Серия А. 11-й тур. 3 ноября
Торино – Фиорентина – 0:1
Гол: Кин, 41
События матча
42’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Фиорентина).
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