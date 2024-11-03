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Чемпионат Италии
Торино
03.11.2024 16:00 – FT 0 : 1
Фиорентина
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Италия
03 ноября 2024, 19:13 | Обновлено 03 ноября 2024, 19:34
129
2

Фиалки – в лидерах Серии А. Фиорентина одолела Торино

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Фиалок

03 ноября 2024, 19:13 | Обновлено 03 ноября 2024, 19:34
129
2
Фиалки – в лидерах Серии А. Фиорентина одолела Торино
Getty Images/Global Images Ukraine. Торино - Фиорентина

3 ноября состоялся матч 11-го тура Серии А между «Торино» и «Фиорентиной».

Игра прошла на «Стадио Олимпико» в Турине.

«Фиалки» забили гол усилиями Мойзе Кина на 41-й минуте. Хозяева не сумели ответить забитыми голами.

После этого матча «Фиорентина», имея в своем активе 22 очка, занимает 3-ю позицию, а «Торино» – 10-е место, имея 14 очков.

Серия А. 11-й тур. 3 ноября

Торино – Фиорентина – 0:1

Гол: Кин, 41

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Фиорентина).
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футбол Италия
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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luceorius
 Команди жіночого роду вже роблять в таблиці погоду.
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Gargantua81
очень хорошая команда сейчас у фиалок.
могут и чемпионство взять.
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