Юрий МАКСИМОВ: «Не хватило свежести, которая была на кубковом матче»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги, где его команда уступила ковалевскому «Колосу» (0:1).

«В среду играли с «Динамо» 120 минут, сегодня не хватило той свежести, которая была на кубковом матче. Из-за этого у многих футболистов ноги не бегали.

Надо понимать, что многие молодые игроки еще должны повышать качество игры, ведь класс есть класс. В матче против «Колоса» хотели цепляться за мяч, но что-то не получалось.

Мы же сейчас не можем что-то изменить. Играем с теми игроками, которые есть. Смотришь на скамейку запасных и не знаешь, кого выпускать. Сейчас уже играем так, как есть.

Корниенко попробовали на новой позиции. Он хорошо себя проявлял, но заработал желтую карточку. Были вынуждены его менять, чтобы не рисковать.

Еще раз повторяю: мы работаем с теми игроками, которые есть. Поэтому много ошибок», - сказал Максимов на пресс-конференции.