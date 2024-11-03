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  4. Юрий МАКСИМОВ: «Не хватило свежести, которая была на кубковом матче»
Украина. Премьер лига
03 ноября 2024, 19:25 | Обновлено 03 ноября 2024, 19:26
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Юрий МАКСИМОВ: «Не хватило свежести, которая была на кубковом матче»

В матче 12-го тура УПЛ полтавская Ворскла уступила ковалевскому Колосу

03 ноября 2024, 19:25 | Обновлено 03 ноября 2024, 19:26
301
1
Юрий МАКСИМОВ: «Не хватило свежести, которая была на кубковом матче»
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги, где его команда уступила ковалевскому «Колосу» (0:1).

«В среду играли с «Динамо» 120 минут, сегодня не хватило той свежести, которая была на кубковом матче. Из-за этого у многих футболистов ноги не бегали.

Надо понимать, что многие молодые игроки еще должны повышать качество игры, ведь класс есть класс. В матче против «Колоса» хотели цепляться за мяч, но что-то не получалось.

Мы же сейчас не можем что-то изменить. Играем с теми игроками, которые есть. Смотришь на скамейку запасных и не знаешь, кого выпускать. Сейчас уже играем так, как есть.

Корниенко попробовали на новой позиции. Он хорошо себя проявлял, но заработал желтую карточку. Были вынуждены его менять, чтобы не рисковать.

Еще раз повторяю: мы работаем с теми игроками, которые есть. Поэтому много ошибок», - сказал Максимов на пресс-конференции.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Колос Ковалевка Юрий Максимов Ворскла - Колос
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Victor QA
Если в ЧУ не хватает  физики то про еврокубки и сборную игроки зать будут
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