Сыграет ли Довбик? Стал известен стартовый состав Ромы на матч Серии А

3 ноября состоится матч 11-го тура Серии А 2024/25 между командами Верона и Рома.

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Поединок пройдет на стадионе Антонио Бентегоди в Вероне. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Тренеры объявили стартовые составы. Украинский форвард римлян Артем Довбик попал в стартовый состав на игру.

После 10 сыгранных туров Верона занимает 11-е место в таблице чемпионата Италии с 13 очками. У Вероны 9 пунктов и 14-я строчка.

Стартовые составы на матч Верона – Рома: