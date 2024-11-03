Сыграет ли Довбик? Стал известен стартовый состав Ромы на матч Серии А
Артем начнет поединок против Вероны с первых минут, игра начнется 3 ноября в 19:00 по Киеву
3 ноября состоится матч 11-го тура Серии А 2024/25 между командами Верона и Рома.
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Поединок пройдет на стадионе Антонио Бентегоди в Вероне. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Тренеры объявили стартовые составы. Украинский форвард римлян Артем Довбик попал в стартовый состав на игру.
После 10 сыгранных туров Верона занимает 11-е место в таблице чемпионата Италии с 13 очками. У Вероны 9 пунктов и 14-я строчка.
Стартовые составы на матч Верона – Рома:
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