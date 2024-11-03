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Италия
03 ноября 2024, 18:17 | Обновлено 03 ноября 2024, 18:18
1288
0

Сыграет ли Довбик? Стал известен стартовый состав Ромы на матч Серии А

Артем начнет поединок против Вероны с первых минут, игра начнется 3 ноября в 19:00 по Киеву

03 ноября 2024, 18:17 | Обновлено 03 ноября 2024, 18:18
1288
0
Сыграет ли Довбик? Стал известен стартовый состав Ромы на матч Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

3 ноября состоится матч 11-го тура Серии А 2024/25 между командами Верона и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Антонио Бентегоди в Вероне. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Тренеры объявили стартовые составы. Украинский форвард римлян Артем Довбик попал в стартовый состав на игру.

После 10 сыгранных туров Верона занимает 11-е место в таблице чемпионата Италии с 13 очками. У Вероны 9 пунктов и 14-я строчка.

Стартовые составы на матч Верона – Рома:

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Артем Довбик стартовые составы Рома Рим Верона Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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