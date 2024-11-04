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  4. Винисиус шокировал Реал своим решением относительно будущего. Есть причины
Испания
04 ноября 2024, 01:44 |
269
1

Винисиус шокировал Реал своим решением относительно будущего. Есть причины

Бразилец отказался продлевать контракт

04 ноября 2024, 01:44 |
269
1
Винисиус шокировал Реал своим решением относительно будущего. Есть причины
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Суперзвездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор имеет контракт с мадридским клубом до лета 2027 года. «Сливочные» хотят продлить с вингером контракт.

По информации Elgoldigital, «сливочные» уже предложили новый контракт бразильцу, но он его отклонил. Основная причина отказа Винисиуса – это подписание «Реалом» Килиана Мбаппе. Винисиус больше себя не чувствует главной звездой в команде. Окружение бразильца утверждает, что он больше не счастлив в Мадриде. Вполне вероятно, что бразилец рассмотрит уход в другую команду.

В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 15 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь передач.

Ранее стало известно, что сказал Винисиус сразу после того, как Золотой мяч выиграл Родри.

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Реал Мадрид Винисиус Жуниор Ла Лига чемпионат Испании по футболу Килиан Мбаппе
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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Комментарии 1
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Gargantua81
ну то есть он хочет зарплату выше чем у Мбаппе.
это справедливо.
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