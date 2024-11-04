Винисиус шокировал Реал своим решением относительно будущего. Есть причины

Суперзвездный вингер «Реала» Винисиус Жуниор имеет контракт с мадридским клубом до лета 2027 года. «Сливочные» хотят продлить с вингером контракт.

По информации Elgoldigital, «сливочные» уже предложили новый контракт бразильцу, но он его отклонил. Основная причина отказа Винисиуса – это подписание «Реалом» Килиана Мбаппе. Винисиус больше себя не чувствует главной звездой в команде. Окружение бразильца утверждает, что он больше не счастлив в Мадриде. Вполне вероятно, что бразилец рассмотрит уход в другую команду.

В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 15 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь передач.

Ранее стало известно, что сказал Винисиус сразу после того, как Золотой мяч выиграл Родри.