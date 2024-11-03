ЛЮБЕНОВИЧ: «Хотели показать лучшую игру, а показали худшую»

Главный тренер закарпатского «Миная» Желько Любенович прокомментировал поражение в 15-м туре Первой лиги от «Эпицентра» (0:4).

«Хочу поздравить «Эпицентр» с победой. Честно говоря, хотели показать лучшую игру, а продемонстрировали одну из худших. Соперник полностью нас переиграл. Я не узнавал своих игроков, было очень много ошибок, которые, к сожалению, привели к пропущенным голам.

Основные проблемы в защите, к сожалению. Не хочу оправдываться, но мы добирались до Каменца-Подольского 9 часов. Это не оправдание, а реалии нашего футбола», - прокомментировал Желько Любенович игру.

Напомним, закарпатский «Минай» потерпел разгромное поражение от «Эпицентра» со счетом 0:4.