ЛЮБЕНОВИЧ: «Хотели показать лучшую игру, а показали худшую»
2 ноября закарпатский «Минай» потерпел разгромное поражение от «Эпицентра» в Каменце-Подольском
Главный тренер закарпатского «Миная» Желько Любенович прокомментировал поражение в 15-м туре Первой лиги от «Эпицентра» (0:4).
«Хочу поздравить «Эпицентр» с победой. Честно говоря, хотели показать лучшую игру, а продемонстрировали одну из худших. Соперник полностью нас переиграл. Я не узнавал своих игроков, было очень много ошибок, которые, к сожалению, привели к пропущенным голам.
Основные проблемы в защите, к сожалению. Не хочу оправдываться, но мы добирались до Каменца-Подольского 9 часов. Это не оправдание, а реалии нашего футбола», - прокомментировал Желько Любенович игру.
Напомним, закарпатский «Минай» потерпел разгромное поражение от «Эпицентра» со счетом 0:4.
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