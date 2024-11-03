Экс-игрок Ференцвароша раскритиковал Динамо перед матчем Лиги Европы
Дьезе Мартош высказался о «Динамо» перед матчем с «Ференцварошем»
Экс-защитник «Ференцвароша» Дьезе Мартош раскритиковал «Динамо» перед матчем 4-го тура Лиги Европы:
«Пора отыграться за поражение в 1975 году, поэтому я буду болеть за «Ференцварош» в четверг. Судя по текущим результатам в Лиге Европы, форма Динамо не блестящая. Они даже не забили ни одного гола, они не набрали очков в трех матчах, но не будем сильно увлекаться».
В 1975 году «Динамо» победило «Ференцварош» в финале Кубка обладателей кубков со счетом 3:0.
Матч 4-го тура Лиги Европы «Динамо» – «Ференцварош» состоится 7 ноября в 22:00. Перед этим матчем киевский клуб, имея в своем активе 0 очков после трех игр, находится на 35-м месте, а «Ференцварош» – на 23-м месте с тремя очками.
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