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Лига Европы
03 ноября 2024, 17:04 | Обновлено 03 ноября 2024, 17:14
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0

Экс-игрок Ференцвароша раскритиковал Динамо перед матчем Лиги Европы

Дьезе Мартош высказался о «Динамо» перед матчем с «Ференцварошем»

03 ноября 2024, 17:04 | Обновлено 03 ноября 2024, 17:14
502
0
Экс-игрок Ференцвароша раскритиковал Динамо перед матчем Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Киев

Экс-защитник «Ференцвароша» Дьезе Мартош раскритиковал «Динамо» перед матчем 4-го тура Лиги Европы:

«Пора отыграться за поражение в 1975 году, поэтому я буду болеть за «Ференцварош» в четверг. Судя по текущим результатам в Лиге Европы, форма Динамо не блестящая. Они даже не забили ни одного гола, они не набрали очков в трех матчах, но не будем сильно увлекаться».

В 1975 году «Динамо» победило «Ференцварош» в финале Кубка обладателей кубков со счетом 3:0.

Матч 4-го тура Лиги Европы «Динамо» – «Ференцварош» состоится 7 ноября в 22:00. Перед этим матчем киевский клуб, имея в своем активе 0 очков после трех игр, находится на 35-м месте, а «Ференцварош» – на 23-м месте с тремя очками.

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Динамо Киев Ференцварош Динамо - Ференцварош Лига Европы Кубок обладателей кубков УЕФА
Іван Распутін Источник: Украинский футбол
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