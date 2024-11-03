Наполи - Аталанта - 0:3. Гостевая реализация. Видео голов и обзор

В матче 11-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал «Аталанту».

Безупречная игра Адемолы Лукмана позволила Аталанте уже на 10-й минуте выйти вперед. На 31-й минуте Лукман уже оформил дубль в ворота лидера итальянского чемпионата.

Во втором тайме Матео Ретеги забил еще один гол за Аталанту, доведя счет до разгромного 0:3.

Интересно, что Наполи создал аналогичное количество моментов, как и Аталанта. Просто одни реализовали свои моменты, а другие - нет.

Серия А. 11-й тур. 3 ноября.

Наполи – Аталанта – 0:3

Голы: Лукман, 10, 31, Ретеги, 90+2

Видеообзор матча