Наполи - Аталанта - 0:3. Гостевая реализация. Видео голов и обзор
3 ноября команды встречались в 11-м туре Серии А
В матче 11-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал «Аталанту».
Безупречная игра Адемолы Лукмана позволила Аталанте уже на 10-й минуте выйти вперед. На 31-й минуте Лукман уже оформил дубль в ворота лидера итальянского чемпионата.
Во втором тайме Матео Ретеги забил еще один гол за Аталанту, доведя счет до разгромного 0:3.
Интересно, что Наполи создал аналогичное количество моментов, как и Аталанта. Просто одни реализовали свои моменты, а другие - нет.
Серия А. 11-й тур. 3 ноября.
Наполи – Аталанта – 0:3
Голы: Лукман, 10, 31, Ретеги, 90+2
Видеообзор матча
События матча
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