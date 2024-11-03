Наполи разгромно проиграл Аталанте на своем поле

В матче 11-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал «Аталанту».

Игра оказалась чрезвычайно интересной, хоть счет выглядит однобоким. Дело в том, что «Аталанта» реализовала свои моменты, тогда как «Наполи» этого сделать не удалось.

На 10-й минуте Адемола Лукман переиграл голкипера неаполитанцев в штрафной площади - 0:1. На 31-й минуте тот же Лукман снова переиграл Алекса Мерета, пробив из-за пределов штрафной площадки - 0:2.

Во втором тайме хозяева поля пытались сократить отставание, но все попытки были тщетными.

В компенсированное арбитром время Рауль Белланова отдал передачу на Матео Ретеги, который установил окончательный счет – 0:3.

Серия А. 11-й тур. 3 ноября.

Наполи – Аталанта – 0:3

Голы: Лукман, 10, 31, Ретеги, 90+2

Фотоотчет матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine