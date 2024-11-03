Наполи разгромно проиграл Аталанте на своем поле
3 ноября состоялся матч 11-го тура итальянской Серии А
В матче 11-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал «Аталанту».
Игра оказалась чрезвычайно интересной, хоть счет выглядит однобоким. Дело в том, что «Аталанта» реализовала свои моменты, тогда как «Наполи» этого сделать не удалось.
На 10-й минуте Адемола Лукман переиграл голкипера неаполитанцев в штрафной площади - 0:1. На 31-й минуте тот же Лукман снова переиграл Алекса Мерета, пробив из-за пределов штрафной площадки - 0:2.
Во втором тайме хозяева поля пытались сократить отставание, но все попытки были тщетными.
В компенсированное арбитром время Рауль Белланова отдал передачу на Матео Ретеги, который установил окончательный счет – 0:3.
Серия А. 11-й тур. 3 ноября.
Наполи – Аталанта – 0:3
Голы: Лукман, 10, 31, Ретеги, 90+2
Фотоотчет матча
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