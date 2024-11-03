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Наполи
03.11.2024 13:30 – FT 0 : 3
Аталанта
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Италия
03 ноября 2024, 15:52 | Обновлено 03 ноября 2024, 16:46
694
1

Наполи разгромно проиграл Аталанте на своем поле

3 ноября состоялся матч 11-го тура итальянской Серии А

03 ноября 2024, 15:52 | Обновлено 03 ноября 2024, 16:46
694
1
Наполи разгромно проиграл Аталанте на своем поле
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 11-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал «Аталанту».

Игра оказалась чрезвычайно интересной, хоть счет выглядит однобоким. Дело в том, что «Аталанта» реализовала свои моменты, тогда как «Наполи» этого сделать не удалось.

На 10-й минуте Адемола Лукман переиграл голкипера неаполитанцев в штрафной площади - 0:1. На 31-й минуте тот же Лукман снова переиграл Алекса Мерета, пробив из-за пределов штрафной площадки - 0:2.

Во втором тайме хозяева поля пытались сократить отставание, но все попытки были тщетными.

В компенсированное арбитром время Рауль Белланова отдал передачу на Матео Ретеги, который установил окончательный счет – 0:3.

Серия А. 11-й тур. 3 ноября.

Наполи – Аталанта – 0:3

Голы: Лукман, 10, 31, Ретеги, 90+2

Фотоотчет матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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чемпионат Италии по футболу Серия A Аталанта Наполи Наполи - Аталанта Адемола Лукман Матео Ретеги
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Saar
Дивлюсь які Адемола Лукман забива мячі і який класний дріблінг! Дубль у ворота лідера - Наполі. До того ж, перший -лівою ногою, другий -з далеку, правою! Уже 6 мячів в Серії А! У фінала ЛЄ, Баєру три забив! А у списку на ЗМ лише 14 ! Фігня повна!
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